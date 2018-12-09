День отца могут сделать официальным праздником в Украине: известна дата празднования

Министерство социальной политики Украины разработало указ президента, в котором предлагается праздновать День отца на официальном уровне. Отмечать его предлагают каждый год в третье воскресенье сентября.

Проект указа обнародован на официальном сайте Минсоцполитики, передает УНН.

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С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей постановляю: установить в Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября,

– говорится в проекте документа.

В пояснительной записке к проекту указа говорится, что в последние годы уже традиционно, по инициативе общественности, День отца празднуют в Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Одесской, Киевской, Донецкой и других областях. Поэтому, по их мнению, этот праздник заслуживает поддержки и внедрения на всей территории Украины.

На сайте министерства отмечается, что обсуждение инициативы продлится до 6 января 2019 года.

Кроме того, в министерстве добавили, что разработали такой проект указа, потому что было соответствующее поручение от вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Отметим, что День отца официально празднуют многие страны мира. В большинстве европейских государств и США его отмечают в июне.

К слову, 29 августа, правительство одобрило проект Министерства социальной политики о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сочетания семейных и трудовых обязанностей. В частности, мужчинам, которые имеют детей, хотят предоставить право работать на условиях неполного рабочего времени или сокращенную продолжительность рабочего времени за счет работодателя.