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      День батька можуть зробити офіційним святом в Україні: відома дата святкування

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      Мінсоцполітики запропонувало офіційно відзначати День батька у вересні
      Мінсоцполітики запропонувало офіційно відзначати День батька у вересні / Фото з відкритих джерел

      Міністерство соціальної політики України розробило указ президента, в якому пропонується святкувати День батька на офіційному рівні. Відзначати його пропонують кожного року у третю неділю вересня.

      Проект указу оприлюднений на офіційному сайті Мінсоцполітики, передає УНН.

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      З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у виховному процесі дітей постановляю: установити в Україні День батька, який відзначати щороку у третю неділю вересня,
      – йдеться у проекті документа.

      У пояснювальній записці до проекту указу йдеться, що останніми роками вже традиційно, за ініціативи громадськості, День батька святкують в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Одеській, Київській, Донецькій та в деяких інших областях. Тому, на їхню думку, це свято заслуговує на підтримку й впровадження на всій території України.

      На сайті міністерства зауважується, що обговорення такої ініціативи триватиме до 6 січня 2019 року.

      Окрім того, у міністерстві додали, що розробили такий проект указу, бо було відповідне доручення від віце-прем’єра Іванни Климпуш-Цинцадзе.

      Відзначимо, що День батька офіційно святкують багато країн світу. У більшості європейських держав і США його відзначають в червні.

      До слова, 29 серпня, уряд схвалив проект Міністерства соціальної політики щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поєднання сімейних і трудових обов'язків. Зокрема, чоловікам, які мають дітей, хочуть надати право працювати на умовах неповного робочого часу або на скорочену тривалість робочого часу за рахунок роботодавця.

      Теги: Новини України Традиції Законодавство Міністерство соціальної політики Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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