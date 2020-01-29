13:57
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Публикации Блоги
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      День памяти героев Крут: 300 пали, чтобы встали миллионы!

      70
      Бой под Крутами

      Огромная разница кто будет для нашей молодежи героем – орды Муравьева, который едва не сжег Киев или Крутяни, которые его защитили.

      Я рос в советском военном городке в Карелии, северной части России. Меня усиленно кормили мифами и легендами про доблестных красноармейцев, которые в Первую и Вторую мировую войну боролись со злом. Время от времени проскакивали упоминания про преступных украинских националистов, которые доблестным воинам КА постоянно мешали. Не очень часто, потому что в военном городке была такая мешанина всех порабощенных Россией народов, что рассказы о преступлениях украинцев, грузин, татар или балтских повстанцев звучали не очень естественно.

      Читайте также: День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников

      Прошло время, мы с родителями вернулись в их родной Львов. Именно здесь я впервые познакомился с легендой Крут, легендой (а на самом деле историческим фактом) про 300 молодых воинов, которые останавливали орды московских оккупантов, в то время как политики в Киеве спорили какой Украине быть – социалистической, монархической или федеративной в составе той или иной федерации.

      Потом был Пласт – украинский скаутинг, переезд в Киев и связи (руководство воспитательной частью для ребят в возрасте от 12 до 18 лет) в 75 пластовом шалаше им. Героев боя под Крутами в Киеве. Легендарные крутянцы стали примером для подражания для юных пластунов, которые свои Обещания составляли на могиле в Кутах (ранее советском Памятном).

      Огромная разница кто будет для нашей молодежи героем – орды Муравьова, который едва не сжег Киев или Крутяни, которые его защитили. Верю, что для молодежи, которая не отравлена советской пропагандой, мы сможем сохранить Украину, о которой мечтали и за которую жили и погибали Герои боя под Крутами.

      300 пали, чтобы встали миллионы!

      Мир отмечает 75 лет освобождения Освенцима: История Холокоста: как нацисты убили миллионы невинных евреев

      Что приготовить на завтрак быстро и легко – рецепты
      сегодня
      6895
      Автор: Ярослав Юрчишин
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации История Герои Крут
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:05 Тропики в украинском селе: как местные бизнесмены выращивают бананы рядом с грушами
      115
      сегодня , 13:00 День памяти героев Крут: 300 пали, чтобы встали миллионы!
      Ярослав Юрчишин 70
      сегодня , 12:37 Антисемит и гомофоб Толстой стал вицеспикером ПАСЕ: видео скандалов россиянина
      Василь Денисюк 333
      сегодня , 12:19 Депозиты, золото, недвижимость, ОВГЗ: куда выгоднее вкладывать деньги в 2020 году
      Ірина Поліщук 2132
      сегодня , 12:00 Люди как материал для осуществления политических планов: о чем Путин договорился с Израилем
      Блоги 114
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук