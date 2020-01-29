Огромная разница кто будет для нашей молодежи героем – орды Муравьева, который едва не сжег Киев или Крутяни, которые его защитили.

Я рос в советском военном городке в Карелии, северной части России. Меня усиленно кормили мифами и легендами про доблестных красноармейцев, которые в Первую и Вторую мировую войну боролись со злом. Время от времени проскакивали упоминания про преступных украинских националистов, которые доблестным воинам КА постоянно мешали. Не очень часто, потому что в военном городке была такая мешанина всех порабощенных Россией народов, что рассказы о преступлениях украинцев, грузин, татар или балтских повстанцев звучали не очень естественно.

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Прошло время, мы с родителями вернулись в их родной Львов. Именно здесь я впервые познакомился с легендой Крут, легендой (а на самом деле историческим фактом) про 300 молодых воинов, которые останавливали орды московских оккупантов, в то время как политики в Киеве спорили какой Украине быть – социалистической, монархической или федеративной в составе той или иной федерации.

Потом был Пласт – украинский скаутинг, переезд в Киев и связи (руководство воспитательной частью для ребят в возрасте от 12 до 18 лет) в 75 пластовом шалаше им. Героев боя под Крутами в Киеве. Легендарные крутянцы стали примером для подражания для юных пластунов, которые свои Обещания составляли на могиле в Кутах (ранее советском Памятном).

Огромная разница кто будет для нашей молодежи героем – орды Муравьова, который едва не сжег Киев или Крутяни, которые его защитили. Верю, что для молодежи, которая не отравлена советской пропагандой, мы сможем сохранить Украину, о которой мечтали и за которую жили и погибали Герои боя под Крутами.

300 пали, чтобы встали миллионы!

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