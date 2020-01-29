День пам'яті героїв Крут: 300 впали, щоб встали мільйони!

Величезна різниця хто буде для нашої молоді героєм – орди Муравьова, який ледь не спалив Київ чи Крутяни, які його захистили.

Я виростав у радянському військовому містечку в Карелії, північній частині Росії. Мене посилено годували міфами та легендами про доблесних червоноармійців, які в Першу та Другу світову війну боролися зі злом. Час від час проскакували згадки про злочинних українських націоналістів, які доблесним воякам ЧА постійно заважали. Не дуже часто, бо у військовому містечку була така мішанка всіх поневолених Росією народів, що розповіді про злочини українців, грузин, татар чи балтських повстанців звучали не дуже природно.

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Минув час, ми з батьками повернулися у їх рідний Львів. Саме тут я вперше познайомився з легендою Крут, легендою (а насправді історичним фактом) про 300 молодих вояків, які зупиняли орди московських окупантів, в той час як політики в Києві сперечалися якою Україні бути – соціалістичною, монархічною чи федеративною у складі тієї чи іншої федерації.

Потім був Пласт – український скаутинг, переїзд до Києва і зв'язківство (керівництво виховною частиною для хлопців віком від 12 до 18 років) у 75 пластовому курені ім. Героїв бою під Крутами в Києві. Легендарні крутянці стали прикладом для наслідування для юних пластунів, які свої Обіцянки складали на могилі в Кутах (раніше радянському Пам'ятному).

Величезна різниця хто буде для нашої молоді героєм – орди Муравьова, який ледь не спалив Київ чи Крутяни, які його захистили. Вірю, що для молоді, яка не отруєна радянською пропагандою, ми зможемо зберегти Україну, про яку мріяли і за яку жили і гинули Герої бою під Крутами.

300 впали, щоб встали мільйони!

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