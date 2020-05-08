День памяти и примирения 2020: Украинские политики трогательно обратились к украинцам

В День памяти и примирения премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам. Он призвал украинцев почтить память тех, кто отдал жизнь во время Второй мировой войны за мир для будущих поколений.

"Будем достойными их памяти, всегда помнить о них", – написал Шмыгаль в фейсбуке.

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Глава правительства подчеркнул: "Такое не должно повториться. Никогда снова".

В этот день – памяти и примирения – Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны. Я призываю всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть,

– говорится в сообщении.

Видеообращение Шмыгаля ко Дню памяти и примирения: смотрите видео

Председатель Офиса Президента Андрей Ермак в фейсбуке написал, что во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец. Он убежден, что, к сожалению, нет ни одной украинской семьи, которая бы не пострадала от нацизма.

Сегодня мы чтим память всех, кто приближал победу над нацизмом. Всех, кто освобождал Украину от нацистской оккупации. Всех, кто стал жертвой нацизма. Верю, что наша память о них будет служить залогом того, что подобная трагедия больше не повторится в мировой истории,

– написал Ермак.

Президент Украины официально еще не обратился к украинцам, но обновил обложку на своей фейсбук-странице.

Как Украина отмечает 8 и 9 мая

В Украине и Европе 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В 2015 году в Украине появился День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

Также используют термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти отныне является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.

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