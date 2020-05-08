День пам'яті та примирення 2020: українські політики зворушливо звернулися до українців

У День пам'яті та примирення прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців. Він закликав українців вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя під час Другої світової війни за мир для наступних поколінь.

Будьмо гідними їхньої пам'яті, завжди пам'ятаймо про них, написав Шмигаль у фейсбуці.

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Глава уряду підкреслив: "Таке не має повторитися. Ніколи знову".

У цей день – Пам'яті та примирення — Україна разом з усім світом вшановує пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Я закликаю всіх схилити голову в пошані до тих, хто віддав свої життя за те, щоб ми з вами могли жити мирно та щасливо. І пам'ятаймо також про те, як легко втратити мир і як важко його повернути,

– мовиться у повідомленні.

Відеозвернення Шмигаля до Дня пам'яті та примирення: дивіться відео

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у фейсбуці написав, що у Другій світовій війні загинув кожен п'ятий українець. Він переконаний, що, на жаль, немає жодної української родини, яка б не постраждала від нацизму.

Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх, хто наближав перемогу над нацизмом. Всіх, хто звільняв Україну від нацистської окупації. Всіх, хто став жертвою нацизму. Вірю, що наша пам'ять про них слугуватиме запорукою того, що подібна трагедія більше не повториться у світовій історії,

– написав Єрмак.

Президент України офіційно ще не звернувся до українців, але оновив обкладинку на своїй фейсбук-сторінці.

Як Україна відзначає 8 та 9 травня

В Україні та Європі 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У 2015 році в Україні з'явився День пам’яті та примирення, який відзначається 8 травня.

Також використовують термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам'яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.

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