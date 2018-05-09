День победы на фронте обошелся без провокаций: видео

Ежедневно боевики обстреливают не только позиции украинских военных, но и поселки и села, жителей которых они якобы пришли защищать. Однако, сегодня, 9 мая, на фронте относительно спокойно.

Об этом сообщил корреспондент в эфире 24 Канала.

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По его словам, на Донбассе 9 мая нет серьезных обстрелов, ведь они прекрасно понимают, что все этого ждут. Наши бойцы наведены на боевиков, следовательно, если на них прилетит одна мина, бойцы в ответ бросят три. На Светлодарской дуге уже начались провокации, боевики уже начали стрелять из пулеметов и бронеметов.

"Относительно акций, которые происходят на Донбассе, то из Киева приехали волонтеры, которые запустили большой красно-черный флаг на шариках, который полетел в сторону оккупированной Горловки. Это очень позлит российских наемников, ведь они такого не любят и считают его флагом "Правого сектора". Для местных по всему Донбассу праздник можно приравнять к Новому году. На Донбассе есть только 3 праздника: Новый год, День шахтера и День победы. Здесь все гуляют и выпивают", – отметил корреспондент.