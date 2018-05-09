20:57
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

День перемоги на фронті обійшовся без провокацій: відео

144 Читать новость на русском

Щодня бойовики обстрілюють не лише позиції українських військових, але й містечка та села, жителів яких вони начебто прийшли захищати. Однак, сьогодні, 9 травня, на фронті відносно спокійно.

Про це повідомив кореспондент в ефірі 24 Каналу.

Читайте також: У Житомирі розгорнули прапор "на Москву": трапилися заворушення

За його словами, на Донбасі 9 травня немає серйозних обстрілів, адже вони прекрасно розуміють, що всі цього чекають. Наші бійці наведені на бойовиків, відтак, якщо на них прилетить одна міна, бійці у відповідь кинуть три. На Світлодарській дузі вже почалися провокації, бойовики вже почали стріляти з кулеметів та бронеметів.

"Щодо акцій, які відбуваються на Донбасі, то з Києва приїхали волонтери, які запустили великий червоно-чорний прапор на кульках, який полетів у бік окупованої Горлівки. Це дуже позлить російських найманців, адже вони такого не люблять і вважають його прапором "Правого сектору". Для місцевих по всьому Донбасу свято можна прирівняти до Нового року. На Донеччині є лише 3 свята: Новий рік, День шахтаря і День перемоги. Тут всі гуляють та випивають", – зазначив кореспондент. 

 

 

 

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі 9 травня
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук