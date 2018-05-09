День перемоги на фронті обійшовся без провокацій: відео

Щодня бойовики обстрілюють не лише позиції українських військових, але й містечка та села, жителів яких вони начебто прийшли захищати. Однак, сьогодні, 9 травня, на фронті відносно спокійно.

Про це повідомив кореспондент в ефірі 24 Каналу.

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За його словами, на Донбасі 9 травня немає серйозних обстрілів, адже вони прекрасно розуміють, що всі цього чекають. Наші бійці наведені на бойовиків, відтак, якщо на них прилетить одна міна, бійці у відповідь кинуть три. На Світлодарській дузі вже почалися провокації, бойовики вже почали стріляти з кулеметів та бронеметів.

"Щодо акцій, які відбуваються на Донбасі, то з Києва приїхали волонтери, які запустили великий червоно-чорний прапор на кульках, який полетів у бік окупованої Горлівки. Це дуже позлить російських найманців, адже вони такого не люблять і вважають його прапором "Правого сектору". Для місцевих по всьому Донбасу свято можна прирівняти до Нового року. На Донеччині є лише 3 свята: Новий рік, День шахтаря і День перемоги. Тут всі гуляють та випивають", – зазначив кореспондент.