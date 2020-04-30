18:20
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      День пограничника: кто из охранников границы получил награды

      - Читати новину українською
      День пограничника 2020: кто получил награды от Зеленского
      День прикордонника в Україні / Ілюстративне фото / пресслужба ДПСУ

      В Украине 30 апреля отмечают День пограничника. Несмотря на карантин, не обошлось без торжеств. Так, руководство Государственной пограничной службы провело церемонию возложения цветов к памятникам Защитникам границ Отечественной земли в парке "Победа" и на улице Золотоворотской в Киеве.

      Кроме того, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко поздравил личный состав ведомства онлайн. Об этом информирует пресс-центр ГПСУ.

      Ранее Пограничники готовы взять на работу работников, которые вернулись в Украину

      Поздравления пограничникам также поступили от президента Владимира Зеленского, спикера парламента Дмитрия Разумкова, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра внутренних дел Арсена Авакова. Приветствовали их также нардепы, звезды и обычные украинцы.

      Именно вы, охранники границы, достойно сдерживаете агрессора на востоке, приветливо встречаете и провожаете гостей нашей страны на железнодорожных, автомобильных, морских, речных, паромных, воздушных и пешеходных пунктах пропуска через государственную границу Украины,
      – говорилось в поздравлении Владимира Зеленского.

      прикордонники
      Церемония чествования в парке "Победа" / пресс-служба ГПСУ

      Награды для пограничников

      Согласно указу президента, председателю Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко присвоили воинское звание генерал-майор. Такое же звание получил и первый заместитель руководителя ведомства Владимир Никифоренко.

      Что известно о Сергее Дейнеке?
      Дейнеко – активный участник боевых действий на Востоке. Он награжден орденом Богдана Хмельницкого 3 и 2 степеней, а также медалью "За военную службу Украине".

      Сергей Дейнеко известен тем, что в 2014 году возглавлял Луганский пограничный отряд. В начале российской агрессии в Луганской области он два дня руководил обороной отряда во время штурма территории части боевиками.

      Получили государственные и прочие награды и другие пограничники. В частности, согласно президентскому указу, государственными наградами и почетными званиями были отмечены 12 пограничников.

      прикордонники
      Програничники почтили своим преданных делу предшественников / Фото Госпогранслужба

      Пограничники из разных регионов Украины получили орден "За заслуги" 3 степени, медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу" 3 степени, "Защитнику Отечества", "За труд и доблесть", а 3-м представителям ГНСУ присвоили почетные звания Украины.

      Кроме государственных наград, более 700 пограничников награждены медалями и нагрудными знаками Государственной пограничной службы Украины, более 40 охранников границы получили знаки отличия Министра внутренних дел Украины, более 30 военнослужащих награждены отличиями Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Дейнеко Госпогранслужба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Луганщина и коронавирус: действительно ли все так хорошо
      сегодня , 17:00 Луганщина и коронавирус: действительно ли все так хорошо
      Дмитро Снєгирьов