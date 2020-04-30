День пограничника: кто из охранников границы получил награды

В Украине 30 апреля отмечают День пограничника. Несмотря на карантин, не обошлось без торжеств. Так, руководство Государственной пограничной службы провело церемонию возложения цветов к памятникам Защитникам границ Отечественной земли в парке "Победа" и на улице Золотоворотской в Киеве.

Кроме того, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко поздравил личный состав ведомства онлайн. Об этом информирует пресс-центр ГПСУ.

Ранее Пограничники готовы взять на работу работников, которые вернулись в Украину

Поздравления пограничникам также поступили от президента Владимира Зеленского, спикера парламента Дмитрия Разумкова, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра внутренних дел Арсена Авакова. Приветствовали их также нардепы, звезды и обычные украинцы.

Именно вы, охранники границы, достойно сдерживаете агрессора на востоке, приветливо встречаете и провожаете гостей нашей страны на железнодорожных, автомобильных, морских, речных, паромных, воздушных и пешеходных пунктах пропуска через государственную границу Украины,

– говорилось в поздравлении Владимира Зеленского.



Церемония чествования в парке "Победа" / пресс-служба ГПСУ

Награды для пограничников

Согласно указу президента, председателю Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко присвоили воинское звание генерал-майор. Такое же звание получил и первый заместитель руководителя ведомства Владимир Никифоренко.

Что известно о Сергее Дейнеке?

Дейнеко – активный участник боевых действий на Востоке. Он награжден орденом Богдана Хмельницкого 3 и 2 степеней, а также медалью "За военную службу Украине".



Сергей Дейнеко известен тем, что в 2014 году возглавлял Луганский пограничный отряд. В начале российской агрессии в Луганской области он два дня руководил обороной отряда во время штурма территории части боевиками.

Получили государственные и прочие награды и другие пограничники. В частности, согласно президентскому указу, государственными наградами и почетными званиями были отмечены 12 пограничников.



Програничники почтили своим преданных делу предшественников / Фото Госпогранслужба

Пограничники из разных регионов Украины получили орден "За заслуги" 3 степени, медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу" 3 степени, "Защитнику Отечества", "За труд и доблесть", а 3-м представителям ГНСУ присвоили почетные звания Украины.

Кроме государственных наград, более 700 пограничников награждены медалями и нагрудными знаками Государственной пограничной службы Украины, более 40 охранников границы получили знаки отличия Министра внутренних дел Украины, более 30 военнослужащих награждены отличиями Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.