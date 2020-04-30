День прикордонника: хто з охоронців кордону отримав нагороди

В Україні 30 квітня відзначають День прикордонника. Попри карантин, не обійшлося без урочистостей. Так, керівництво Державної прикордонної служби провело церемонію покладання квітів до пам’ятників Захисникам кордонів Батьківської землі у парку "Перемога" та на вулиці Золотоворітській у Києві.

Окрім того, глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко привітав особовий склад відомства онлайн. Про це інформує пресцентр ДПСУ.

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Вітання прикордонникам також надійшли від президента Володимира Зеленського, спікера парламенту Дмитра Разумкова, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вітали їх також нардепи, зірки та звичайні українці.

Саме ви, охоронці кордону, гідно стримуєте агресора на сході, привітно зустрічаєте та проводжаєте гостей нашої країни на залізничних, автомобільних, морських, річкових, поромних, повітряних та пішохідних пунктах пропуску через державний кордон України,

– мовилося у привітанні Володимира Зеленського.



Церемонія вшанування у парку "Перемога" / Пресслужба ДПСУ

Нагороди для прикордонників

Згідно з указом президента, голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку присвоїли військове звання генерал-майор. Таке ж звання отримав і перший заступник керівника відомства Володимир Нікіфоренко.

Що відомо про Сергія Дейнеку? Дейнеко – активний учасник бойових дій на Сході. Він нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 та 2 ступенів, а також – медаллю "За військову службу Україні".



Сергій Дейнеко відомий тим, що в 2014 році очолював Луганський прикордонний загін. На початку російської агресії в Луганській області він два дні керував обороною загону під час штурму території частини бойовиками.

Отримали державні та інші нагороди і відзнаки й інші прикордонники. Зокрема, згідно з президентським указом, державними нагородами та почесними званнями були відзначені 12 прикордонників.



Прикордонники вшанували своїх відданих справі попередників / Фото Держприкордонслужба

Прикордонники з різних регіонів України отримали орден "За заслуги" 3 ступеня, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" 3 ступеня, "Захиснику Вітчизни", "За працю і звитягу", а 3 представникам ДПСУ присвоїли почесні звання України.

Окрім державних нагород, понад 700 прикордонників нагороджені медалями та нагрудними знаками Державної прикордонної служби України, понад 40 охоронців кордону отримали відзнаки Міністра внутрішніх справ України, понад 30 військовослужбовців нагороджені відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.