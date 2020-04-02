Прикордонники готові взяти на роботу заробітчан, що повернулись в Україну

Прикордонники готові взяти на військову службу людей, що через кризу повернулись з заробітків в Україну. Наразі в Держприкордонслужбі недобір 10 тисяч осіб.

Проблеми з комплектацією є не лише у прикордонників, а й у Міноборони, отож трудовим мігрантам є де шукати роботу, сказав голова ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв’ю РБК-Україна.

До теми Прикордонникам потрібно 10 000 масок щодня, – Дейнеко

Я можу працевлаштувати 10 тисяч осіб, будь ласка, нехай повертаються. Думаю, що грамотно відпрацюють наші воєнкоми, і ми поповнимо свої ряди, свої ряди поповнить і Міністерство оборони, у них теж "некомплект". Тому ми ласкаво просимо всіх,

– повідомив Дейнеко.

Як інформують у ДПСУ, призов строковиків запланований, проте перенесений. Попередньо – на квітень – червень. Раніше прикордонники планували навесні призвати близько 1300 осіб.

Незважаючи на "некомплект" співробітників, Дейнеко вважає, що з великим напливом мігрантів через економічну кризу прикордонники впораються.

Цей елемент обстановки ми давно передбачили. Плюс є сусідні з нами країни, які теж охороняють кордон. Є певні маршрути, ми роками це робимо,

– розповів голова ДПСУ.

27 березня Україна закрила кордони та припинила всі види пасажирських перевезень. Вже після закриття кордонів українським дипломатам вдалось повернути понад 145 тисяч людей. Тим українцям, які не встигли повернутись, рекомендують звертатися до диппредставництв України за кордоном. Загалом, інформують у Держприкордонслужбі, з 13 березня в Україну в'їхало близько 650 тисяч осіб.



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