12:42
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Прикордонники готові взяти на роботу заробітчан, що повернулись в Україну

      - Читать новость на русском
      Дейнеко розповів про недобір у ДПСУ / Пресслужба ДПСУ

      Прикордонники готові взяти на військову службу людей, що через кризу повернулись з заробітків в Україну. Наразі в Держприкордонслужбі недобір 10 тисяч осіб.

      Проблеми з комплектацією є не лише у прикордонників, а й у Міноборони, отож трудовим мігрантам є де шукати роботу, сказав голова ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв’ю РБК-Україна.

      До теми Прикордонникам потрібно 10 000 масок щодня, – Дейнеко

      Я можу працевлаштувати 10 тисяч осіб, будь ласка, нехай повертаються. Думаю, що грамотно відпрацюють наші воєнкоми, і ми поповнимо свої ряди, свої ряди поповнить і Міністерство оборони, у них теж "некомплект". Тому ми ласкаво просимо всіх,
      – повідомив Дейнеко.

      Як інформують у ДПСУ, призов строковиків запланований, проте перенесений. Попередньо – на квітень – червень. Раніше прикордонники планували навесні призвати близько 1300 осіб.

      Незважаючи на "некомплект" співробітників, Дейнеко вважає, що з великим напливом мігрантів через економічну кризу прикордонники впораються.

      Цей елемент обстановки ми давно передбачили. Плюс є сусідні з нами країни, які теж охороняють кордон. Є певні маршрути, ми роками це робимо,
      – розповів голова ДПСУ.

      27 березня Україна закрила кордони та припинила всі види пасажирських перевезень. Вже після закриття кордонів українським дипломатам вдалось повернути понад 145 тисяч людей. Тим українцям, які не встигли повернутись, рекомендують звертатися до диппредставництв України за кордоном. Загалом, інформують у Держприкордонслужбі, з 13 березня в Україну в'їхало близько 650 тисяч осіб.

      Правда і міфи про коронавірус
      Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба Сергій Дейнеко Безробіття Робота
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:24 СБУ провела обшук у лабораторії Пальчевського Eurolab
      Новини України 3147
      сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      Лікування 497771
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
      Новини України 23984
      сьогодні , 10:34 Венедіктова представила свого нового заступника: ним став Ігор Мустеца з Чернівців
      Новини України 2932
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 2 квітня: після дводенного зміцнення гривня знову падає
      Новини України 3285
      сьогодні , 07:20 Морги та поховальна індустрія США: як погіршується ситуація з коронавірусом
      Статті 5534
      сьогодні , 11:34 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
      Лікування 164251
      сьогодні , 07:29 Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: окупанти зазнали втрат
      Новини України 3271
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:46 Коронавірус і шахраї: як обдурюють і куди скаржитися українцям
      Анатолій Яворський
      1 квітня , 23:30 Коронавірус захопив Росію: куди зник Путін
      Іван Яковина
      1 квітня , 11:30 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук