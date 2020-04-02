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      Пограничники готовы взять на работу гастарбайтеров, которые вернулись в Украину

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      Дейнеко рассказал о недоборе в ГПСУ / Пресс-служба ГПСУ

      Пограничники готовы взять на военную службу людей, которые из-за кризиса вернулись с заработков в Украине. Сейчас в Госпогранслужбе недобор 10 тысяч человек.

      Проблемы с комплектацией есть не только у пограничников, но и в Минобороны, так что трудовым мигрантам есть где искать работу, сказал председатель ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина.

      К теме Пограничникам нужно 10 тысяч масок ежедневно, – Дейнеко

      Я могу трудоустроить 10 тысяч человек, пожалуйста, пусть возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы, и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже "некомплект". Поэтому добро пожаловать всем,
      – сообщил Дейнеко.

      Как информируют в ГПСУ, призыв срочников запланирован, однако перенесен. Предварительно – на апрель – июнь. Ранее пограничники планировали весной призвать около 1 300 человек.

      Несмотря на "некомплект" сотрудников, Дейнеко считает, что с большим наплывом мигрантов из-за экономического кризиса пограничники справятся.

      Этот элемент обстановки мы давно предусмотрели. Плюс есть соседние с нами страны, которые тоже охраняют границу. Есть определенные маршруты, мы годами это делаем,
      – рассказал председатель ГПСУ.

      27 марта Украина закрыла границы и прекратила все виды пассажирских перевозок. Уже после закрытия границ украинским дипломатам удалось вернуть более 145 тысяч человек. Тем украинцам, которые не успели вернуться, рекомендуют обращаться в диппредставительства Украины за рубежом. В общем, информируют в Госпогранслужбе, с 13 марта в Украину въехало около 650 тысяч человек.

      Правда і міфи про коронавірус
      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Безработица Работа Сергей Дейнеко Госпогранслужба
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