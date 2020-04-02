Пограничники готовы взять на работу гастарбайтеров, которые вернулись в Украину

Пограничники готовы взять на военную службу людей, которые из-за кризиса вернулись с заработков в Украине. Сейчас в Госпогранслужбе недобор 10 тысяч человек.

Проблемы с комплектацией есть не только у пограничников, но и в Минобороны, так что трудовым мигрантам есть где искать работу, сказал председатель ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина.

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Я могу трудоустроить 10 тысяч человек, пожалуйста, пусть возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы, и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже "некомплект". Поэтому добро пожаловать всем,

– сообщил Дейнеко.

Как информируют в ГПСУ, призыв срочников запланирован, однако перенесен. Предварительно – на апрель – июнь. Ранее пограничники планировали весной призвать около 1 300 человек.

Несмотря на "некомплект" сотрудников, Дейнеко считает, что с большим наплывом мигрантов из-за экономического кризиса пограничники справятся.

Этот элемент обстановки мы давно предусмотрели. Плюс есть соседние с нами страны, которые тоже охраняют границу. Есть определенные маршруты, мы годами это делаем,

– рассказал председатель ГПСУ.

27 марта Украина закрыла границы и прекратила все виды пассажирских перевозок. Уже после закрытия границ украинским дипломатам удалось вернуть более 145 тысяч человек. Тем украинцам, которые не успели вернуться, рекомендуют обращаться в диппредставительства Украины за рубежом. В общем, информируют в Госпогранслужбе, с 13 марта в Украину въехало около 650 тысяч человек.



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