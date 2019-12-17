День с госисполнителями: какое необычное имущество изымали служащие

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники государственной исполнительной службы. Ежедневно они должны стучать в чьи-то двери и требовать погасить долги.

Они ежедневно балансируют на грани конфликта между должником и взыскателем. И часто им достается от обоих: и от тех, с кого долги следует взыскать, и от тех, кто стремится вернуть принадлежащие им деньги. Они – государственные исполнители, которые выполняют решения судов: помогают получить законные алименты или невыплаченные зарплаты.

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"На государственного исполнителя в настоящее время приходится около 1200 исполнительных производств. Из них 200 исполнительных производств – только алименты", – заявил начальник отдела Государственной исполнительной службы Алексей Сергиенко.



Исполнительные производства

Государственный исполнитель Геннадий Тригуб готовится к очередному выезду. На этот раз речь идет о необычном "имуществе" – о енотах, поэтому возможны трудности.

Бывает, что не открывают двери. Мы обращаемся в суд на принудительное проникновение в жилище,

– рассказал старший государственный исполнитель Геннадий Тригуб.

Однако не на этот раз. Владелец домохозяйства, куда пришли госисполнители, их работе не препятствует. Он не злостный неплательщик алиментов, а знакомый должника. "Обращается ко мне исполнительная служба и говорит, что в моем домовладении есть чьи-то еноты. Я удивился", – сообщил предприниматель Дмитрий.



Работа госисполнителей

Продать енотов за долги просит экс-жена должника. Бывший муж не заплатил более 100 тысяч гривен алиментов. Есть решение суда о взыскании, однако официально единственная собственность бизнесмена – это еноты, которых он разводит.

Двух имеет и Дмитрий, однако уверяет, что животные подарены. Правда, из своих тайников в клетках они не показались. Видимо, боялись быть проданными за долги. И зря, по документам, как оказалось, у них другой владелец. Для госисполнителей такое неожиданное развитие событий – обычное дело. Взыскивать долги по решениям судов нелегкая задача. И законодательство, порой, не способствует.



Клетка с енотами

"Банки не могут выполнить судебные решения из-за моратория на валютные взыскания. Вот нельзя! Закон запрещает! Нельзя выселять и людей из квартиры, если прописаны дети. Существует значительное количество мораториев, которые запрещают выполнять исполнительные действия в отношении определенных категорий должников", – заявил заместитель Министра юстиции Украины Андрей Гайченко.

В то время как в Западной Европе удается успешно выполнить более половины судебных решений, в Украине – более 20%. А было еще хуже. Ситуация улучшилась в 2017 году с появлением частных исполнителей. Правда, те, говорят в профильном министерстве, берутся не за все. Наиболее проблемные задачи таки оставляют своим государственным коллегам.

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Хотя, работают качественно. Заинтересованы в результате, потому что 10% от суммы взысканного и проданного имущества – их собственный заработок. А вот для взыскателей долгов нет никакой разницы к кому обращаться, для них услуги исполнителей, как государственных, так и частных, – бесплатные.