День з держвиконавцями: яке незвичного майна вилучали службовці

Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники державної виконавчої служби. Щодня вони мають стукати в чиїсь двері і вимагати погасити борги.

Вони щодня балансують на межі конфлікту між боржником і стягувачем. І часто їм дістається від обох: і від тих, з кого борги слід стягнути, і від тих, хто прагне повернути належні їм гроші. Вони – державні виконавці, які виконують рішення судів: допомагають отримати законні аліменти або невиплачені зарплати.

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"На державного виконавця на даний час припадає біля 1200 виконавчих проваджень. З них 200 виконавчих проваджень – тільки аліменти", – заявив начальник відділу Державної виконавчої служби Олексій Сергієнко.



Виконавчі провадження

Державний виконавець Геннадій Тригуб готується до чергового виїзду. Цього разу мова йде про незвичайне "майно" – єнотів, тому можливі труднощі.

Буває, що не відчиняють двері. Ми звертаємося до суду на примусове проникнення до житла,

– розповів старший державний виконавець Геннадій Тригуб.

Проте не цього разу. Власник домогосподарства, куди завітали держвиконавці, їхній роботі не перешкоджає. Він не злісний неплатник аліментів, а знайомий боржника. "Звертається до мене виконавча служба і каже, що у моєму домоволодінні є чиїсь єноти. Я здивувався", – повідомив підприємець Дмитро.



Робота держвиконавців

Продати єнотів за борги просить ексдружина боржника. Колишній чоловік не сплатив понад 100 тисяч гривень аліментів. Є рішення суду про стягнення, проте офіційно єдина власність бізнесмена – це єноти, яких він розводить.

Двох має і Дмитро, проте запевняє, що тварини подаровані. Щоправда, зі своїх схованок у клітках вони не показалися. Мабуть, боялися бути проданими за борги. І даремно, за документами, як виявилося, у них інший власник. Для держвиконавців такий несподіваний розвиток подій – звична справа. Стягувати борги за рішеннями судів нелегка задача. Та й законодавство, часом, не сприяє.



Клітка з єнотами

"Банки не можуть виконати судові рішення через мораторій на валютні стягнення. От не можна! Закон забороняє! Не можна виселяти і людей з квартири, якщо прописані діти. Існує значна кількість мораторіїв, які забороняють виконувати виконавчі дії стосовно певних категорій боржників", – заявив заступник Міністра юстиції України Андрій Гайченко.

В той час, як у Західній Європі вдається успішно виконати більше половини судових рішень, в Україні – понад 20%. А було ще гірше. Ситуація покращилася у 2017 році з появою приватних виконавців. Щоправда, ті кажуть у профільному міністерстві, беруться не за все. Найбільш проблемні задачі таки лишають своїм державним колегам.

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Хоча, працюють якісно. Зацікавлені у результаті, бо 10% від суми стягнутого і проданого майна – їхній власний заробіток. А от для стягувачів боргів немає жодної різниці до кого звертатися, для них послуги виконавців, як державних, так і приватних, – безкоштовні.