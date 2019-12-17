19:58
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      День з держвиконавцями: яке незвичного майна вилучали службовці

      10

      Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники державної виконавчої служби. Щодня вони мають стукати в чиїсь двері і вимагати погасити борги.

      Вони щодня балансують на межі конфлікту між боржником і стягувачем. І часто їм дістається від обох: і від тих, з кого борги слід стягнути, і від тих, хто прагне повернути належні їм гроші. Вони – державні виконавці, які виконують рішення судів: допомагають отримати законні аліменти або невиплачені зарплати.

      Важливо! Аліменти на дитину: хто має право на виплати та як їх розраховують

      "На державного виконавця на даний час припадає біля 1200 виконавчих проваджень. З них 200 виконавчих проваджень – тільки аліменти", – заявив начальник відділу Державної виконавчої служби Олексій Сергієнко.

      Виконавчі провадження
      Виконавчі провадження

      Державний виконавець Геннадій Тригуб готується до чергового виїзду. Цього разу мова йде про незвичайне "майно" – єнотів, тому можливі труднощі.

      Буває, що не відчиняють двері. Ми звертаємося до суду на примусове проникнення до житла,
      – розповів старший державний виконавець Геннадій Тригуб.

      Проте не цього разу. Власник домогосподарства, куди завітали держвиконавці, їхній роботі не перешкоджає. Він не злісний неплатник аліментів, а знайомий боржника. "Звертається до мене виконавча служба і каже, що у моєму домоволодінні є чиїсь єноти. Я здивувався", – повідомив підприємець Дмитро.

      Держвиконавці
      Робота держвиконавців

      Продати єнотів за борги просить ексдружина боржника. Колишній чоловік не сплатив понад 100 тисяч гривень аліментів. Є рішення суду про стягнення, проте офіційно єдина власність бізнесмена – це єноти, яких він розводить.

      Двох має і Дмитро, проте запевняє, що тварини подаровані. Щоправда, зі своїх схованок у клітках вони не показалися. Мабуть, боялися бути проданими за борги. І даремно, за документами, як виявилося, у них інший власник. Для держвиконавців такий несподіваний розвиток подій – звична справа. Стягувати борги за рішеннями судів нелегка задача. Та й законодавство, часом, не сприяє.

      Клітка з єнотами
      Клітка з єнотами

      "Банки не можуть виконати судові рішення через мораторій на валютні стягнення. От не можна! Закон забороняє! Не можна виселяти і людей з квартири, якщо прописані діти. Існує значна кількість мораторіїв, які забороняють виконувати виконавчі дії стосовно певних категорій боржників", – заявив заступник Міністра юстиції України Андрій Гайченко.

      В той час, як у Західній Європі вдається успішно виконати більше половини судових рішень, в Україні – понад 20%. А було ще гірше. Ситуація покращилася у 2017 році з появою приватних виконавців. Щоправда, ті кажуть у профільному міністерстві, беруться не за все. Найбільш проблемні задачі таки лишають своїм державним колегам.

      Цікаво! Скоро розпочнемо переговори з іноземними арбітрами, – Малюська анонсував створення нового суду

      Хоча, працюють якісно. Зацікавлені у результаті, бо 10% від суми стягнутого і проданого майна – їхній власний заробіток. А от для стягувачів боргів немає жодної різниці до кого звертатися, для них послуги виконавців, як державних, так і приватних, – безкоштовні.

      Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
      сьогодні
      25550
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Міністерство юстиції Новини політики Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:10 Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження
      Інна Жолобович 314
      сьогодні , 19:00 Дорогой для "Газпрома", но не долгосрочный для "Нафтогаза": сценарии газового контракта
      Блог Медіа 2286
      сьогодні , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      220
      сьогодні , 18:21 Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського
      Інна Жолобович 396
      сьогодні , 17:02 Путін та Папа Римський: хто ставав "Людиною року" TIME до Грети Тунберг
      Світлана Попова 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук