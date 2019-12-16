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      Скоро розпочнемо переговори з іноземними арбітрами, – Малюська анонсував створення нового суду

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      Денис Малюська / 24 канал

      Міністр юстиції Денис Малюська анонсував створення "приватних" судів: третейських та арбітражів. Зокрема, він наголосив, що Мін'юст готовий допомогти у створенні арбітражу європейського рівня, і вже незабаром розпочнуться переговори з іноземними арбітрами.

      Про це Малюська зазначив в інтерв'ю 24 каналу для програми "Міністри в краватках і без".

      Також в інтерв'ю: Це складна історія, – Малюська про Богдана і його посаду

      Міністр пояснив що вживає слово "приватні", аби ідея була зрозуміла для загалу. Однак насправді ці суди називають арбітражними та третейськими.

      "Приватні – це такий зворот, що був використаний для загалу. Мова йде про арбітражі та третейські суди. Так, вони й зараз є, однак усі вони функціонують далеко від того стану, яким би можна було пишатися чи який би серйозно впливав на інвестиційний клімат", – розповів Малюська.

      ► Третейські суди

      Міністр підкреслив, що третейські суди – це недержавні суди, які вирішують суперечки між громадянами або юридичними особами України.

      "В них майже немає права розглядати якісь серйозні справи. Все, що стосується корпоративних прав, нерухомості – вони розглядати не можуть. Відповідно, до них мало хто звертається", – додав Малюська.

      ► Арбітражні суди

      За словами міністра юстиції, арбітражі суди теж мають чимало недоліків. В Україні функціонує два арбітражі: теж функціонал обмежений, списки арбітрів закриті. "Є куди рости, якщо порівнювати з арбітражами у Стокгольмі, в Парижі, у Лондоні, у Відні. Не порівняти", – наголосив Малюська.

      ​Цікаво: Міністр юстиції Малюська розповів, чи накладуть арешт на українське майно в Криму

      Він зазначив, що Мін'юст готовий допомогти запровадити арбітраж на рівні кращих європейських країн. "Ми допоможемо матеріально. Мін'юст готовий надати і приміщення, і допоможе забезпечити оперативне та ефективне виконання рішень такого арбітражу", – сказав міністр.

      Ми вже досить скоро розпочнемо переговори з іноземними арбітрами, які могли б тут працювати. Крім того, ми зараз опрацьовуємо точкові зміни в законодавстві, які змогли б дозволити вже у наступному році відкрити такий авторитетний арбітраж,
      – запевнив Малюська.

      "Тільки-но ми продемонструємо ринку, що у нас працюють незалежні й фахові арбітри, які не беруть хабарів, – це радикально змінить ситуацію щодо найважливіших і гучних справах, які розглядаються зараз в Україні. З'явиться конкуренція з державними судами. Це природно призведе до зменшення рівня корупції й до поліпшення інвестиційного клімату. Нас підтримують і бізнес-спільнота, і наші міжнародні партнери", – наголосив міністр юстиції.

      Відео повного інтерв'ю 24 каналу з Денисом Малюською:

      Інтерв'ю 24 каналу з іншими міністрами – читайте тут.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство юстиції Денис Малюська Судді
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