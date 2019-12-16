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      Скоро начнем переговоры с иностранными арбитрами, – Малюська анонсировал создание нового суда

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      Денис Малюська / 24 канал

      Министр юстиции Денис Малюська анонсировал создание "частных" судов и третейских арбитражей. В частности, он отметил, что Минюст готов помочь в создании арбитража европейского уровня, и уже в скором времени начнутся переговоры с иностранными арбитрами.

      Об этом Малюська отметил в интервью 24 каналу для программы "Министры в галстуках и без".

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      Министр пояснил, что употребляет слово "частные", чтобы идея была понятна для общественности. Однако на самом деле эти суды называют арбитражными и третейскими.

      "Частные – это такой оборот, который был использован для общественности. Речь идет об арбитражных и третейских судах. Да, они и сейчас есть, однако все они функционируют далеко от того состояния, каким бы можно было гордиться или какое бы серьезно влияло на инвестиционный климат", – рассказал Малюська.

      ► Третейские суды

      Министр подчеркнул, что третейские суды – это негосударственные суды, которые решают споры между гражданами или юридическими лицами Украины.

      "У них почти нет права рассматривать какие-то серьезные дела. Все, что касается корпоративных прав, недвижимости – они рассматривать не могут. Соответственно, к ним мало кто обращается", – добавил Малюська.

      ► Арбитражные суды

      По словам министра юстиции, арбитражные суды тоже имеют немало недостатков. В Украине функционируют два арбитража: тоже функционал ограничен, списки арбитров закрыты. "Есть куда расти, если сравнивать с арбитражами в Стокгольме, в Париже, в Лондоне, в Вене. Не сравнить", – подчеркнул Малюська.

      ​Интересно: Министр юстиции Малюска рассказал, наложат ли арест на украинское имущество в Крыму

      Он отметил, что Минюст готов помочь ввести арбитраж на уровне лучших европейских стран. "Мы поможем материально. Минюст готов предоставить и помещение, и поможет обеспечить оперативное и эффективное выполнение решений такого арбитража", – сказал министр.

      Мы уже скоро начнем переговоры с иностранными арбитрами, которые могли бы здесь работать. Кроме того, мы сейчас прорабатываем точечные изменения в законодательстве, которые смогли бы позволить уже в следующем году открыть такой авторитетный арбитраж,
      – заверил Малюська.

      "Как только мы продемонстрируем рынку, что у нас работают независимые и профессиональные арбитры – которые не берут взяток, – это радикально поменяет ситуацию по важнейшим и громким делам, которые рассматриваются сейчас в Украине. Появится конкуренция с государственными судами. Это естественно приведет к уменьшению уровня коррупции и улучшению инвестиционного климата. Нас поддерживают и бизнес-сообщество, и наши международные партнеры", – подчеркнул министр юстиции.

      Видео полного интервью 24 канала с Денисом Малюской:

      Интервью 24 канала с другими министрами – читайте здесь.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство юстиции Денис Малюська Судьи
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