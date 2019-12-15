Министр юстиции Малюська рассказал, наложат ли арест на украинское имущество в Крыму

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что никакого ареста на украинское имущество в Крыму, которым пользуются россияне, не будет, ведь это просто не имеет никакого значения.

Об этом Малюська отметил в интервью 24 каналу для программы "Министры в галстуках и без".

Также в интервью: Это сложная история, – Малюська о Богдане и его должности

"А зачем его арестовывать? И так понятно, что оно наше, и мы должны его вернуть", – пояснил министр.

По его словам, любые квазиюридических действия, которые происходят с этим имуществом на временно оккупированных территориях, с точки зрения украинского законодательства, не имеют никакого юридического значения.

Повлияла ли на вопрос аннексии Крыма нормандская встреча-2019​Вопрос оккупированного полуострова мимоходом поднял президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции нормандской четверки. Но сказал только несколько слов. Владимир Зеленский заявил, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина. На такие слова Президента Украины не отреагировал Президент РФ Владимир Путин. В финальной пресс-конференции от лидеров Франции и Германии не прозвучало четких месседжей по Крыму. Эксперты в один голос говорят, что Крым вынесли за скобки нормандского формата, и этот вопрос сейчас на десятом месте.

Видео полного интервью 24 каналу с Денисом Малюськой:

Интервью 24 канала с другими министрами – читайте здесь.