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      Министр юстиции Малюська рассказал, наложат ли арест на украинское имущество в Крыму

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      Денис Малюська / 24 канал

      Министр юстиции Денис Малюська заявил, что никакого ареста на украинское имущество в Крыму, которым пользуются россияне, не будет, ведь это просто не имеет никакого значения.

      Об этом Малюська отметил в интервью 24 каналу для программы "Министры в галстуках и без".

      Также в интервью: Это сложная история, – Малюська о Богдане и его должности

      "А зачем его арестовывать? И так понятно, что оно наше, и мы должны его вернуть", – пояснил министр.

      По его словам, любые квазиюридических действия, которые происходят с этим имуществом на временно оккупированных территориях, с точки зрения украинского законодательства, не имеют никакого юридического значения.

      Повлияла ли на вопрос аннексии Крыма нормандская встреча-2019​Вопрос оккупированного полуострова мимоходом поднял президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции нормандской четверки. Но сказал только несколько слов. Владимир Зеленский заявил, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина. На такие слова Президента Украины не отреагировал Президент РФ Владимир Путин. В финальной пресс-конференции от лидеров Франции и Германии не прозвучало четких месседжей по Крыму. Эксперты в один голос говорят, что Крым вынесли за скобки нормандского формата, и этот вопрос сейчас на десятом месте.

      Видео полного интервью 24 каналу с Денисом Малюськой:

      Интервью 24 канала с другими министрами – читайте здесь.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Новости политики Министерство юстиции Денис Малюська Украина – Россия Аннексия Крыма
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