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      Міністр юстиції Малюська розповів, чи накладуть арешт на українське майно в Криму

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      Денис Малюська / 24 канал

      Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що ніякого арешту на українське майно в Криму, яким користуються росіяни, не буде, адже це просто не має жодного значення.

      Про це Малюська зазначив в інтерв'ю 24 каналу для програми "Міністри в краватках і без".

      Також в інтерв'ю: Це складна історія, – Малюська про Богдана і його посаду

      "А навіщо його арештовувати? І так зрозуміло, що воно наше, і що ми маємо його повернути", – пояснив міністр.

      За його словами, будь-які квазіюридичні дії, які відбуваються з цим майном на тимчасово окупованих територіях, з точки зору українського законодавства, не мають жодного юридичного значення.

      Чи вплинула на питання анексії Криму нормандська зустріч-2019Питання окупованого півострова мимохідь підняв президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції нормандської четвірки. Але сказав лише кілька слів. Володимир Зеленський заявив, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна. На такі слова Президента України не відреагував президент РФ Володимир Путін. В фінальній пресконференції від лідерів Франції та Німеччини не прозвучало чітких меседжів по Криму. Експерти в один голос говорять, що Крим винесли за дужки нормандського формату, і це питання зараз на десятому місці.

      Відео повного інтерв'ю 24 каналу з Денисом Малюською:

      Інтерв'ю 24 каналу з іншими міністрами – читайте тут. 

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      3560
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Денис Малюська Міністерство юстиції
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