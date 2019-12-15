Міністр юстиції Малюська розповів, чи накладуть арешт на українське майно в Криму

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що ніякого арешту на українське майно в Криму, яким користуються росіяни, не буде, адже це просто не має жодного значення.

Про це Малюська зазначив в інтерв'ю 24 каналу для програми "Міністри в краватках і без".

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"А навіщо його арештовувати? І так зрозуміло, що воно наше, і що ми маємо його повернути", – пояснив міністр.

За його словами, будь-які квазіюридичні дії, які відбуваються з цим майном на тимчасово окупованих територіях, з точки зору українського законодавства, не мають жодного юридичного значення.

Чи вплинула на питання анексії Криму нормандська зустріч-2019Питання окупованого півострова мимохідь підняв президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції нормандської четвірки. Але сказав лише кілька слів. Володимир Зеленський заявив, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна. На такі слова Президента України не відреагував президент РФ Володимир Путін. В фінальній пресконференції від лідерів Франції та Німеччини не прозвучало чітких меседжів по Криму. Експерти в один голос говорять, що Крим винесли за дужки нормандського формату, і це питання зараз на десятому місці.

Відео повного інтерв'ю 24 каналу з Денисом Малюською:

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