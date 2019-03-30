В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает

В полночь 30 марта в Украине начался день тишины накануне первого тура президентских выборов. Сегодня законом запрещена любая политическая реклама или предвыборная агитация в пользу кандидатов.

Начиная с 00:00 субботы коммунальные службы обязаны снять ранее расклеенные в публичных местах предвыборные агитационные материалы политиков – билборды, баннеры, вывески, рекламу на транспорте, витринах и тому подобное.

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Кандидатам в президенты запрещено проводить 30 марта встречи с избирателями и распространять агитацию в СМИ. Также нельзя показывать агитационные фильмы или клипы, распространять избирательные листовки, плакаты, публично призывать голосовать за или не голосовать за определенных кандидатов, а также публично оценивать их деятельность.

Любая политическая реклама считается незаконной и влечет за собой последствия для тех кандидатов, в чьих интересах она проводится.

День тишины не распространяется на распространение информации, которая касается непосредственно самих выборов – разъяснения законодательных норм, порядка голосования, приглашения принять участие в выборах.

Какое наказание грозит нарушителям дня тишины?

За нарушение дня тишины установлена административная ответственность. За агитацию простым гражданам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам – 850-1360 гривен.

Однако, факт нарушения сначала нужно доказать в суде. Полиция в случае выявления нарушений составляет протокол, а затем суд выносит решение. Однако, вряд ли суд сможет доказать, что те или иные билборды или плакаты имеют отношение к выборам.

Возможна ли ответственность за агитацию в социальных сетях?

Закон Украины предусматривает ответственность за агитацию в день тишины только для интернет-СМИ. Для обычных пользователей наказание на сегодня не предусмотрено. Юзеры не являются ни членами политических партий, ни СМИ, ни рекламными и пиар агентствами – поэтому на них не распространяется запрет на предвыборную агитацию.

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Однако, МВД призывает украинцев воздержаться от аватарок в Facebook с призывом поддержать того или иного кандидата в президенты в день тишины. Несмотря на отсутствие наказания, это также является нарушением законодательства.



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