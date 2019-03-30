В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає

Опівночі 30 березня в Україні розпочався день тиші напередодні першого туру президентських виборів. Сьогодні законом заборонена будь-яка політична реклама чи передвиборча агітація на користь кандидатів.

Починаючи з 00:00 суботи комунальні служби зобов'язані зняти раніше розклеєні в публічних місцях передвиборні агітаційні матеріали політиків – білборди, банери, вивіски, рекламу на транспорті, вітринах тощо.

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Кандидатам у президенти заборонено проводити 30 березня зустрічі з виборцями та поширювати агітацію у ЗМІ. Також не можна показувати агітаційні фільми чи кліпи, розповсюджувати виборчі листівки, плакати, публічно закликати голосувати за або не голосувати за певних кандидатів, а також публічно оцінювати їх діяльність.

Будь-яка політична реклама вважається незаконною і тягне за собою наслідки для тих кандидатів, в чиїх інтересах вона проводиться.

День тиші не поширюється на розповсюдження інформації, що стосується безпосередньо самих виборів – роз'яснення законодавчих норм, порядку голосування, запрошення взяти участь у виборах.

Яке покарння загрожує порушникам дня тиші?

За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим громадянам загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовим особам – 850-1360 гривень.

Проте, час факт порушення спочатку потрібно довести в суді. Поліція в разі виявлення порушень складає протокол, а тоді суд виносить рішення. Проте, навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.

Чи можлива відповідальність за агітацію у соціальних мережах?

Закон України передбачає відповідальність за агітацію в день тиші лише для інтернет-ЗМІ. Для звичайних користувачів покарання на сьогодні не передбачено. Юзери не є ані членами політичних партій, ані ЗМІ, ані рекламними та піар агенціями - тому на них не поширюється заборона на передвиборчу агітацію.

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Проте, МВС закликає українців утриматися від аватарок у Facebook із закликом підтримати того чи іншого кандидата в президенти в день тиші. Незважаючи на відсутність покарання, це також є порушенням законодавства.



Як будуть проходити президентські вибори-2019