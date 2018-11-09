День украинского языка: как министры и студенты писали диктант национального единства

В день украинской письменности и языка по всей стране традиционно проводится радиодиктант. Попробовать свои силы в грамматике и пунктуации в столичном университете Шевченко собралась целая аудитория.

Журналист Илья Лукаш начал учить украинский только в 2014 году. Он этнический украинец, но всю жизнь жил в Кыргызстане. И в этом году впервые решил написать диктант.

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"Первые мои попытки писать на украинском – это был сплошной ужас. Редакторы разводили руками, ни один человек не способен исправлять элементарные ошибки в словах", – рассказал журналист программы ЦРУ Илья Лукаш.

Решились написать диктант люди разного возраста – от студентов до пенсионеров.

Я писала диктант только один раз – это было еще в школе и тогда он был довольно тяжелым. Думаю, с каждым годом он усложняется, и этот диктант не будет легким,

– сказала студентка Мария.

Испытать свои знания украинской грамматики решила и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине.

Пытаюсь выучить украинский язык, но это очень тяжело для меня. Это как знак уважения украинскому языку,

– заявила чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Текст назывался "Крылья Украины" и рассказывал о выдающихся украинцах. Он был довольно коротким и люди справились за 25 минут.

Я исправила одну запятую. Сомневаюсь, засчитают ее или нет,

– сказала медиаэксперт Ольга Герасимюк.

О результатах скажут через два дня, когда проверят диктант.