18:08
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      День украинского языка: как министры и студенты писали диктант национального единства

      40 Читати новину українською

      В день украинской письменности и языка по всей стране традиционно проводится радиодиктант. Попробовать свои силы в грамматике и пунктуации в столичном университете Шевченко собралась целая аудитория.

      Журналист Илья Лукаш начал учить украинский только в 2014 году. Он этнический украинец, но всю жизнь жил в Кыргызстане. И в этом году впервые решил написать диктант.

      Читайте также: На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?

      "Первые мои попытки писать на украинском – это был сплошной ужас. Редакторы разводили руками, ни один человек не способен исправлять элементарные ошибки в словах", – рассказал журналист программы ЦРУ Илья Лукаш.

      Решились написать диктант люди разного возраста – от студентов до пенсионеров.

      Я писала диктант только один раз – это было еще в школе и тогда он был довольно тяжелым. Думаю, с каждым годом он усложняется, и этот диктант не будет легким,
      – сказала студентка Мария.

      Испытать свои знания украинской грамматики решила и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине.

      Пытаюсь выучить украинский язык, но это очень тяжело для меня. Это как знак уважения украинскому языку,
      – заявила чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

      Текст назывался "Крылья Украины" и рассказывал о выдающихся украинцах. Он был довольно коротким и люди справились за 25 минут.

      Я исправила одну запятую. Сомневаюсь, засчитают ее или нет,
      – сказала медиаэксперт Ольга Герасимюк.

      О результатах скажут через два дня, когда проверят диктант.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины языковый вопрос Образование
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      сегодня , 18:05 В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      Євгенія Мазур
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      сегодня , 18:00 Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      Крістіна Бердинських
      Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      сегодня , 17:00 Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      Юрий Касьянов
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Богатырева: Юлию Тимошенко вылечили
       27 июля 2012 , 17:06 8
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Сколько стоит переобуть автомобиль в зимние шины
       25 октября , 09:25
      Можно ли за 8 500 гривен легализовать "евробляху": мнение эксперта
       25 октября , 13:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук