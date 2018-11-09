18:03
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      День української мови: як міністри та студенти писали диктант національної єдності

      100 Читать новость на русском

      В день української писемності та мови по всій країні традиційно відбувся радіодиктант. Спробувати свої сили в граматиці та пунктуації у столичному університеті Шевченка зібралась ціла аудиторія.

      Журналіст Ілля Лукаш почав вчити українську лише в 2014 році. Він етнічний українець, але все життя жив в Киргизстані. І цього року вперше вирішив написати диктант.

      Читайте також: На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?

      "Перші мої спроби писати українською – це був суцільний жах. Редактори розводили руками, жодна людина не здатна виправляти елементарні помилки в словах", – розповів журналіст програми ЦРУ Ілля Лукаш.

      Наважились написати диктант люди різного віку – від студентів до пенсіонерів.

      Я писала диктант лише один раз – це було ще в школі і тоді він був доволі не легким. Думаю, з кожним роком він ускладнюється і цей диктант не буде легким,
      – сказала студентка Марія.

      Випробувати свої знання української граматики вирішила і надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні.

      Намагаюсь вивчити українську мову, але це дуже тяжко для мене. Це як знак поваги української мови,
      – заявила надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

      Текст мав назву "Крила України" і розповідав про видатних українців. Він був досить коротким і люди впорались за 25 хвилин.

      Я виправила одну кому. Сумніваюсь, зарахують її чи ні,
      – сказала медіаексперт Ольга Герасим'юк.

      Про результати скажуть за два дні, коли перевірять диктант.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України мовне питання Освіта
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      7 листопада , 10:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук