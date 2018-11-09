День української мови: як міністри та студенти писали диктант національної єдності

В день української писемності та мови по всій країні традиційно відбувся радіодиктант. Спробувати свої сили в граматиці та пунктуації у столичному університеті Шевченка зібралась ціла аудиторія.

Журналіст Ілля Лукаш почав вчити українську лише в 2014 році. Він етнічний українець, але все життя жив в Киргизстані. І цього року вперше вирішив написати диктант.

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"Перші мої спроби писати українською – це був суцільний жах. Редактори розводили руками, жодна людина не здатна виправляти елементарні помилки в словах", – розповів журналіст програми ЦРУ Ілля Лукаш.



Наважились написати диктант люди різного віку – від студентів до пенсіонерів.

Я писала диктант лише один раз – це було ще в школі і тоді він був доволі не легким. Думаю, з кожним роком він ускладнюється і цей диктант не буде легким,

– сказала студентка Марія.

Випробувати свої знання української граматики вирішила і надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні.

Намагаюсь вивчити українську мову, але це дуже тяжко для мене. Це як знак поваги української мови,

– заявила надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Текст мав назву "Крила України" і розповідав про видатних українців. Він був досить коротким і люди впорались за 25 хвилин.

Я виправила одну кому. Сумніваюсь, зарахують її чи ні,

– сказала медіаексперт Ольга Герасим'юк.

Про результати скажуть за два дні, коли перевірять диктант.