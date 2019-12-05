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      Как будут отмечать День вооруженных сил Украины 2019

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      Программа мероприятий ко Дню ВСУ 2019 / 24 канал

      6 декабря в Украине отмечается День вооруженных сил. Мы собрали для вас информацию о тематических мероприятиях, которые запланированы в Украине в этот день.

      В этот день 28 лет назад Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных силах Украины". А торжества ко Дню Вооруженных сил Украины парламент ввел с 1993 года.

      К слову: Ад Донбасса и энергия Майдана: кто поддерживает украинское войско

      Мероприятия в Киеве и области в День украинской армии

      Начали мероприятия ко Дню ВСУ за несколько дней до праздника. Так 4 декабря в Киеве в Музее истории Украины во Второй мировой войне презентовали цикл документальных фильмов "Боевые семьи", который рассказывает о традициях и культуре украинской армии. Ленты будут показывать также на общенациональных каналах в 6 декабря.


      Фильм "Боевые семьи" презентовали в Киеве / изображения: armyinform

      5 декабря в Киеве состоится презентация нового издания Украинского института национальной памяти "Капелланы. На службе Богу и Украине". Начало в 18:30 в актовом зале Киевской православной богословской академии.

      Того же дня в 18:00 часов проведут благотворительный турнир "Кубок Защитника" по минифутболу. Будут играть команды Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Национальной гвардии Украины, Сборная журналистов Украины и Департамент Патрульной полиции.

      А на Киевщине в Фастове 5 декабря бесплатно выступит рок-группа "Тень солнца". Концерт ко Дню ВСУ начнется в 19:30 в городском Дворце культуры.

      На Крещатике возле Главпочтамта 6 декабря в 13.00 презентуют выставку "Украинское войско: 1917-1921". Экспозиция рассказывает о началах украинского войска и его организации, легендарных командирах, родах войск, униформе и отличиях, оружии, выдающихся военных формациях и боевых операциях 1917-1921 годов. Осмотреть ее можно в течение месяца.

      Мероприятия во Львове

      Начнутся торжества утром 6 декабря в 8:30 по поминанию погибших выпускников академии на Аллее Славы Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

      С 9:30 до 10 будут возлагать цветы и зажигать лампадки на могилах борцов за Независимость Украины и погибших военных во время АТО на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

      В 11:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла проведут праздничную литургию.

      А уже в 12:15 военный оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного выступит на площади перед Гарнизонным храмом Петра и Павла.

      В Одессе по причине дня траура по жертвами масштабного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса все торжества отменены.

      День Вооруженных сил Украины: смотрите видео 24 канала

       

      24 канал поздравляет всех военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины! Спасибо, что защищаете наш покой!

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      сегодня
      1921
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
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