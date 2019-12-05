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      Ад Донбасса и энергия Майдана: кто поддерживает украинских военных

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      День волонтера отмечается с 1985 года

      5 декабря мир отмечает международный День волонтера, основанный еще в 1985 году. Этот день дает возможность всем, кто работает, чтобы помогать другим и делать нашу реальность немножечко приятнее, поделиться своими ценностями и рассказать о себе.

      В Украине волонтерское движение началось еще в начале Независимости, в 1990-х годах. Официально его существование признали в 2003 году специальным постановлением Кабмина. Огромный скачок в развитии оно сделало во время Революции Достоинства. С начала войны на Донбассе волонтеры стали явлением общеизвестным среди украинцев и знаковым для общественного развития.

      Интересно: От чего зависит реинтеграция Донбасса?

      Волонтеры помогают действующим военным и ветеранам, переселенцам и тем, кто проживает в серой зоне. Они оказывают поддержку детям и взрослым, заботятся о здоровье людей и животных, их комфорте и безопасности.

      Журналисты 24 канала собрали для вас истории очень ярких украинских военных волонтеров, в которых они попытались объяснить, для чего им нужно было волонтерство и что они получили от жизни ради помощи другим.

      Антонина Селина – значительно больше, чем просто волонтер. Она – человек, влюбленный во флот.


      Антонина Селина / Фото: Facebook

      Ее история отношений с ВМС началась с просьбы бабушки встретить в Одессе курсантов-нахимовцев, которые выехали из оккупированного русскими Севастополя. Антонина встретила курсантов. И настолько включилась в поддержку украинских военных, в первую очередь – военного флота, что до сих пор не может остановиться с предоставлением разнообразной помощи.

      Зачем мне волонтерство? Это – моя страна. Я не могу стоять в стороне. Я хочу здесь жить. Я хотела здесь родить своего ребенка. Я хочу, чтобы моя дочь тут жила. Почему флот? Я – одесситка. Я уважаю и люблю всех военных. Но склоняюсь перед своими,
      – пояснила она.

      С момента аннексии Крыма Антонина стала человеком, без которого украинский флот не был бы таким, каким он есть сейчас.

      Антонина Селина / Фото: Facebook

      За свою активную помощь она имеет немало отличий и наград Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Является кавалером Ордена княгини Ольги.

      Она также постоянно подчеркивает: "Украина – морская держава. Если у нас не будет флота – у нас не будет ничего. Кроме того, у каждого должно быть какое-то увлечение".

      Кто-то ездит на мотоциклах. Я не люблю мотоциклы. Я люблю корабли. Я помогаю ВМС. Все они – специфические. Они очень закрытые. Но если узнать их получше – не любить их невозможно.

      Селина также утверждает, что от своей волонтерской работы она получила очень мощную отдачу – веру в нашу страну, новых невероятных людей и возможность увидеть Украину с другой – лучшей – стороны.

      Читайте также больше об истории Антонины Селиной в спецпроекте 24 канала, который посвящен ВМС Украины

      В прошлом Ирина Вовк – пластунка и журналистка 24 канала.


      Ирина Вовк/Фото: Facebook

      Когда на Донбассе разворачивались ожесточенные бои в 2014-2015 годах – поддерживала бойцов различных подразделений на передовой. Началась ее волонтерская деятельность с журналистской работы – Ирина поехала в Донецк снимать репортаж.

      То, что я стала делать с 2014 года произошло из-за (и благодаря) Революции Достоинства и войны. И было напрямую связано с моей профессией, которая "толкает" в водоворот событий. После революции и аннексии Крыма, в апреле 2014 года, мы с подругой поехали в Донецк, чтобы снять весь этот шабаш, который там творился. Я сама хотела увидеть "картинку" этого собственными глазами, а не через чужие стримы,
      – рассказала Вовк.

      Тогда она не просто увидела картинку, а буквально ощутила на себе всю серьезность ситуации – оказавшись в "подвале" у боевиков, из которого удалось выбраться буквально чудом.

      После Донецка – поехали снимать трагические майские события в Одессу. "После Донецка и Одессы все стало восприниматься не как "дешевые глупые" митинги, а как прицельная работа сепаратистов и их пособников на начало войны. Затем сбили вертолет Кульчицы. А когда уничтожили перед посадкой Ил-76, я уже поехала на фронт", – рассказала она.


      Ирина Вовк/Фото: Facebook

      По ее словам, этот день стал переломным для многих: на фронт поехали тысячи человек. И воинами, и их помощниками. Наблюдая за всеми этими людьми, Ирина была поражена отсутствием у них логичных вещей: дико поражали танкисты в резиновых шлепанцах, десантники в "домашних" футболках, "стокилограммовые" броники, потрепанный неудобный "дубок", тяжеленные кожаные черные берцы, которые уже начинали трескаться.

      Затем классные ребята, которых мы там встречали, стали погибать: по одному и десятками. Одного не спас броник, другого не довезли к медикам, так как поломалась машина, еще один – от осколка в голову.

      "Как сейчас помню, кто-то в сети бросил клич – "помочь львовским десантникам". На него откликнулось столько людей, что я поверила, если это сделает каждый для какого-то подразделения, то у нас все получится. Я попросила в соцсетях "помочь днепровской 25ке". И люди стали помогать: деньги, вещи, туристическое и охотничье снаряжение, еда, генераторы, горючее или просто письма с теплыми носками", – пояснила Вовк.

      Всего за время своей волонтерской деятельности, Вовк смогла закрыть потребности различных военных подразделений на общую сумму более 4 миллионов гривен. "Это продолжается и сейчас: продолжается, поскольку до сих пор не может завершиться эта проклятая война, потому что до сих пор убивают ребят на передовой, поскольку до сих пор в военных есть какие-то потребности. Сегодня, правда, волонтеры очень фильтруют реальные потребности. За пять лет набрались опыта, обожглись на ошибках, и сейчас уже не отправляешь носки и формы, но собираешь средства, например, на тепловизионные прицелы", – рассказала она.

      После того, как интенсивность ее поездок на передовую снизилась, Вовк реализовала крупный проект на одну из самых тяжелых тем в работе с военными – памяти погибших. Несколько лет ее проект "Полынные воины" рассказывал истории погибших воинов через воспоминания близких и родных.

      Что мне дало волонтерство? Уверенность, что завтра мы еще будем жить (ну, или наши друзья, хотя бы, или дети). Потому что когда твоя армия во время войны с твоей страной, то враг еще хоть немного не сможет переступить твою границу,
      – говорит Вовк.

      Вне войны Ольга Гальченко – правозащитница, которая работает в фонде "Возрождение", который пытается обеспечить бесплатную правовую помощь для населения в регионах Украины. Ее история прихода в волонтерство также началась с работы.


      Ольга Гальченко/Фото: Facebook

      "В начале лета 2014 года меня по работе занесло в Херсонскую область. Тогда как раз произошла аннексия Крыма, и там, де-факто, появилась граница, которую надо было охранять. Знакомые провели меня в одну из воинских частей, где стояли наши. У меня от увиденного волосы на голове зашевелились: у ребят не было с экипировки почти ничего, кто в чем, в сланцах, кроссовках, одна куртка на двоих", – вспоминает волонтер.

      Сейчас иронически говорят о солдатах "голые-босые", а тогда они действительно такими были. Враг – в нескольких километрах от нас, наоборот – злой, сильный, навороченный до зубов. Я тогда плакала от бессилия, от страха. Потом взяла себя в руки, подумала – не такое уж и бессилие,
      – рассказала Гальченко.

      Тогда она подумала, что если купить несколько карематов, то это не подорвет семейный бюджет и облегчит жизнь украинским военным. Потом – друзья и коллеги немного помогли деньгами, чтобы купить не только карематы, но и форму и берцы. Потом – удалось собрать деньги еще и на тепловизоры. Потом как-то неожиданно Ольга начала поддерживать не только воинов "южной границы", а и украинских бойцов на Донбассе. В какой-то момент оказалось, что больше всего она помогает тем, кому помощь нужна больше всего – добровольческим батальонам.

      "Ближе к осени 2014 года я познакомилась с бойцами "Правого сектора". Познакомилась заочно – контакты мне передал друг, журналист, ездил в Пески, снимал о них репортаж. Мы дозванивались, часто разговаривали, это была настоящая телефонная связь с адом, они тогда были в Донецком аэропорту. Я знала, что машины убивались там очень быстро, а от их исправности зависели жизни. Пришла в голову безумная мысль купить ребятам джип. Я люблю непростые задачи. Подняла всех на уши. Начали собирать деньги. Очень помогли мои коллеги. Как-то мгновенно все получилось и вот уже польский джип едет на восток. Самое смешное, что я тогда даже в глаза не видела этих бойцов, только голос в телефоне слышала на фоне взрывов и стрелкотни", – рассказала Гальченко.

      Лично и этими бойцами она познакомилась только зимой 2015 года – под Донецком, в Песках, когда набралась смелости таки поехать туда "в гости".

      Это была невероятная встреча. И это оказались прекрасные люди – легендарный Пятый бат, "Правый сектор". Горжусь, что судьба свела именно с ними. Они редко что-то просили, а если просили, то сугубо по делу: стройматериалы, прицелы, запчасти. Добровольцам я помогала все последующие годы, им все еще нужна волонтерская помощь,
      – говорит она.

      Всего за пять лет волонтерской работы Ольга и ее сестра организовали и увезли бойцам на передовую 20 машин, одну станцию ​​связи, по меньшей мере с десяток тепловизоров и теплоприцелов. И кучу бытовых мелочей, которые всегда необходимы на фронте, и которые ни один из военных волонтеров не возьмется сосчитать.

      На вопрос, что лично она получила от своей волонтерской деятельности, Гальченко отвечает шутливым перечнем: четырех фронтовых котят, мужа-правосека и бесценный опыт.


      Ольга Гальченко/Фото: Facebook

      Затем добавляет, что если говорить серьезно, то за пять лет, проведенных на Донбассе, она овладела экстремальным вождением по трекам различной степени сложности. Научилась базовому обращению с оружием (набить рожок, зарядить, перезарядить). Овладела агрессивным фандрейзингом (начиная от скидок на фонарики в переходе, заканчивая сбором денег на передвижную станцию ​​связи для ССО). Обнаружила в себе талант к проведению дипломатических переговоров (разработанный на разных уровнях: от бойцов Военной службы правопорядка на блокпостах до кабинетов чиновников). И развила собственную стрессоустойчивость.

      Рядом со мной появились люди, на которых можно положиться в любых вопросах. Не скажу, что их много, но они настоящие, а это дорогого стоит. Не хочется сейчас вспоминать о потерях, у каждого они есть и их много. Хочется верить, что я смогла где-то немного изменить первоначальный расклад в нашу пользу. Эта мысль меня греет и мне легче засыпать по ночам, зная, что я выложилась на 100%,
      – сказала Гальченко.

      "Если совсем серьезно. Запал энергии, который я подхватила на Майдане, уверенно пронес меня эти пять лет, не давая опускать руки. Волонтерство помогло наконец повзрослеть, набраться уверенности в себе, понять, что важно, а что – не очень. Гораздо быстрее и эффективнее любых семинаров по самосовершенствованию, лайф-коучей и духовных практик. Я образца 2014 года кажусь себе сегодня мелочной, легкомысленной и бессмысленной. Я в 2019 году, после Песков,  Авдеевки и Марьинки, нравлюсь себе гораздо больше. Я больше знаю, умею, я и чувствую, проживаю гораздо больше. Волонтерство изменило мою жизнь из двух измерений на полноформатный 3D", – рассказала волонтер.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Волонтеры Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Статьи Публикации
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