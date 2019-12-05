Як відзначатимуть День Збройних сил України 2019

6 грудня в Україні святкують День Збройних сил. Ми зібрали для вас інформацію про тематичні заходи, які заплановані в Україні у цей день.

Цього дня 28 років тому Верховна Рада ухвалила Закон "Про Збройні сили України". А урочистості до Дня Збройних сил України парламент запровадив з 1993 року.

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Заходи у Києві та області в День української армії

Розпочали заходи до Дня ЗСУ за декілька днів до свята. Так 4 грудня у Києві в Музеї історії України у Другій світовій війні презентували цикл документальних фільмів "Бойові родини", який розповідає все про традиції та культуру української армії. Стрічки показуватимуть також на загальнонаціональних каналах у 6 грудня.



Фільм "Бойові родини" презентували у Києві / зображення: armyinform

5 грудня у Києві відбудеться презентація нового видання Українського інституту національної пам’яті "Капелани. На службі Богу і Україні". Початок о 18:30 в актовій залі Київської православної богословської академії.

Того ж дня о 18:00 годині проведуть благодійний турнір "Кубок Захисника" з мініфутболу. Гратимуть команди Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Національної гвардії України, Збірна журналістів України та Департамент Патрульної поліції.

А на Київщині у Фастові 5 грудня безкоштовно виступить рок-гурт "Тінь сонця". Концерт до Дня ЗСУ почнеться о 19:30 у міському Палаці культури.

На Хрещатику біля Головпоштампту 6 грудня о 13.00 презентують виставка "Українське військо: 1917–1921". Експозиція розповідає про початки Українського війська та його організацію, легендарних командирів, роди військ, однострої та відзнаки, зброю, найвизначніші військові формації та бойові операції 1917-1921 років. Оглянути її можна протягом місяця.

Заходи у Львові

Почнуться урочистості зранку 6 грудня о 8:30 год із вшанування загиблих випускників академії на Алеї Слави випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

З 9:30 до 10 покладатимуть квіти та запалюватимуть лампадки на могилах борців за Незалежність України та загиблих військових під час АТО на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Об 11:00 год у Гарнізонному храмі Петра і Павла справлять святкову літургію.

А вже о 12:15 військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виступить на площі перед Гарнізонним храмом Петра і Павла.

В Одесі через день жалоби за жертвами масштабної пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу усі урочистості скасовані.

День Збройних сил України: дивіться відео 24 каналу

24 канал вітає всіх військовослужбовців та військовослужбовиць з Днем Збройних сил України! Дякуємо, що захищаєте наш спокій!