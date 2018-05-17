День вышиванки: Порошенко показал раритетные фото

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки, который в этом году празднуют 17 мая. Он также опубликовал в Facebook видео о традиции вышивания в его семье.

"Испокон веков в украинских семьях мастерство вышивания сорочек передавалось от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа", – написал Порошенко в Facebook.

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Он отметил, что прабабушка его жены Марины Екатерина Никифоровна передала любовь к национальному наряду своей дочери Анне Тимофеевне, а Марина своим дочерям – Саше и Жене.

В видео президент выложил фото бабушки и матери Марины Порошенко, а также Марины с дочками и сыном.

Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки: смотрите видео

#ДеньВишиванки Споконвіку в українських родинах майстерність вишивання сорочок передавалася від матері до доньки, що символізувало єдність поколінь та єдність усього народу. Так і прабабуся Марини Катерина Нікіфорівна передала любов до національного вбрання своїй доньці Ганні Тимофіївні, а Марина своїм донькам - Саші та Жені. Нехай і надалі вишита сорочка залишається символом чистоти, символом роду та любові до своєї землі, своєї Батьківщини. З Днем вишиванки! Опубліковано Петром Порошенком 16 травня 2018 р.

"Пусть и в дальнейшем вышитая рубашка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине", – написал президент.

Когда празднуют День вышиванки? Ежегодно День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. Традицию начали в 2006 году несколько студентов Черновицкого университета. Сегодня же традиция надевать вышиванки приобрела популярность во всем мире.