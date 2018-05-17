14:11
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

День вышиванки: Порошенко показал раритетные фото

471 Читати новину українською
День вишиванки 2018 в Украине
День вишиванки 2018 в Украине / kp.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки, который в этом году празднуют 17 мая. Он также опубликовал в Facebook видео о традиции вышивания в его семье.

"Испокон веков в украинских семьях мастерство вышивания сорочек передавалось от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа", – написал Порошенко в Facebook.

Читайте также: День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины

Он отметил, что прабабушка его жены Марины Екатерина Никифоровна передала любовь к национальному наряду своей дочери Анне Тимофеевне, а Марина своим дочерям – Саше и Жене.

В видео президент выложил фото бабушки и матери Марины Порошенко, а также Марины с дочками и сыном.

Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки: смотрите видео

#ДеньВишиванки

Споконвіку в українських родинах майстерність вишивання сорочок передавалася від матері до доньки, що символізувало єдність поколінь та єдність усього народу. Так і прабабуся Марини Катерина Нікіфорівна передала любов до національного вбрання своїй доньці Ганні Тимофіївні, а Марина своїм донькам - Саші та Жені. Нехай і надалі вишита сорочка залишається символом чистоти, символом роду та любові до своєї землі, своєї Батьківщини. З Днем вишиванки!

Опубліковано Петром Порошенком 16 травня 2018 р.

 

"Пусть и в дальнейшем вышитая рубашка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине", – написал президент.

Когда празднуют День вышиванки? Ежегодно День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. Традицию начали в 2006 году несколько студентов Черновицкого университета. Сегодня же традиция надевать вышиванки приобрела популярность во всем мире.

Теги: Новости Украины День вышиванки Петр Порошенко Традиции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
912
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук