День вышиванки: Порошенко показал раритетные фото
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки, который в этом году празднуют 17 мая. Он также опубликовал в Facebook видео о традиции вышивания в его семье.
"Испокон веков в украинских семьях мастерство вышивания сорочек передавалось от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа", – написал Порошенко в Facebook.
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Он отметил, что прабабушка его жены Марины Екатерина Никифоровна передала любовь к национальному наряду своей дочери Анне Тимофеевне, а Марина своим дочерям – Саше и Жене.
В видео президент выложил фото бабушки и матери Марины Порошенко, а также Марины с дочками и сыном.
Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки: смотрите видео
"Пусть и в дальнейшем вышитая рубашка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине", – написал президент.
Когда празднуют День вышиванки? Ежегодно День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. Традицию начали в 2006 году несколько студентов Черновицкого университета. Сегодня же традиция надевать вышиванки приобрела популярность во всем мире.