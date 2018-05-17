День вишиванки: Порошенко показав раритетні фото

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем вишиванки, який цього року святкують 17 травня. Він також опублікував у Facebook відео про традицію вишивання у його родині.

"Споконвіку в українських родинах майстерність вишивання сорочок передавалася від матері до доньки, що символізувало єдність поколінь та єдність усього народу", – написав Порошенко у Facebook.

Читайте також: День вишиванки 2018: афіша заходів у Києві та інших містах України

Він зазначив, що прабабуся його дружини Марини Катерина Нікіфорівна передала любов до національного вбрання своїй доньці Ганні Тимофіївні, а Марина своїм донькам – Саші та Жені.

У відео президент виклав фото бабусі та матері Марини Порошенко, а також Марини з доньками і сином.

Порошенко привітав українців з Днем вишиванки: дивіться відео

#ДеньВишиванки Споконвіку в українських родинах майстерність вишивання сорочок передавалася від матері до доньки, що символізувало єдність поколінь та єдність усього народу. Так і прабабуся Марини Катерина Нікіфорівна передала любов до національного вбрання своїй доньці Ганні Тимофіївні, а Марина своїм донькам - Саші та Жені. Нехай і надалі вишита сорочка залишається символом чистоти, символом роду та любові до своєї землі, своєї Батьківщини. З Днем вишиванки! Опубліковано Петром Порошенком 16 травня 2018 р.

"Нехай і надалі вишита сорочка залишається символом чистоти, символом роду та любові до своєї землі, своєї Батьківщини", – написав президент.

Коли святкують День вишиванки? Щороку День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня. Традицію започаткували у 2006 році кілька студентів Чернівецького університету. Сьогодні ж традиція вдягати вишиванки набула популярності у всьому світі.