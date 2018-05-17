День вышиванки: в каких вышиванках пришли в Раду нардепы (яркие фото)
День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. В этом году День вышиванки приходится на 17 мая.
Своими раритетными фото в сети уже поделился Президент Петр Порошенко.
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17 мая пассажиры в вышиванках смогут бесплатно проехать в столичном метрополитене.
Украинцы делятся в соцсетях фото, в каких вышитых рубашках они идут на работу или учебу.
На работу в вышиванках пришли многие депутаты в Верховной Раде.
День вышиванки 2018: Депутаты пришли в Раду в вышиванках
Фотографиями в вышиванках на работе также делятся работники Кабмина, СБУ, ГПУ, Госпогранслужбы.
Источник: 24 Канал
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