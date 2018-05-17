День вышиванки: в каких вышиванках пришли в Раду нардепы (яркие фото)

День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая. В этом году День вышиванки приходится на 17 мая.

Своими раритетными фото в сети уже поделился Президент Петр Порошенко.

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17 мая пассажиры в вышиванках смогут бесплатно проехать в столичном метрополитене.



Украинцы делятся в соцсетях фото, в каких вышитых рубашках они идут на работу или учебу.



На работу в вышиванках пришли многие депутаты в Верховной Раде.

.@AndriyParubiy : Вишиванка - це один з символів нашого українського народу...усіх українців в усіх куточках світу і шановних народних депутатів України вітаю з Днем вишиванки pic.twitter.com/dnk2DE1pyy — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 17 травня 2018 р.



День вышиванки 2018: Депутаты пришли в Раду в вышиванках

Фотографиями в вышиванках на работе также делятся работники Кабмина, СБУ, ГПУ, Госпогранслужбы.