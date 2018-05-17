День вишиванки: у яких вишиванках прийшли в Раду нардепи (яскраві фото)
День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня. Цьогоріч День вишиванки припадає на 17 травня.
Своїми раритетними фото у мережі вже поділився Президент Петро Порошенко.
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17 травня пасажири у вишиванках зможуть безкоштовно проїхати у столичному метрополітені.
Українці діляться у соцмережах фото, у яких вишитих сорочках вони йдуть на роботу чи навчання.
На роботу у вишиванках прийшли чимало депутатів у Верховній Раді.
День вишиванки 2018: Депутати прийшли в Раду у вишиванках
Світлинами у вишиванках на роботі також діляться працівники Кабміну, СБУ, ГПУ, Держприкордонслужби.
Джерело: 24 Канал
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