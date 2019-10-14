11:30
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      День Защитника Украины: как украинских воинов поздравляют политики

      59 Читати новину українською
      Украинские политики поздравили военных с Днем Защитника Украины
      Украинские политики поздравили военных с Днем Защитника Украины / barnews.city

      В Украине 14 октября отмечают День Защитника Украины – одновременно с праздником Покров Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. День защитника отмечают с 2015 года, а в этом году проходит уже 5 его празднование.

      Журналисты 24 канала подобрали поздравления для украинских защитников от отечественных политиков.

      К слову: Зеленский попросил украинцев не поддаваться на провокации 14 октября

      Одним из первых наших воинов поздравил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он выразил благодарность украинским защитникам и защитницам за их отвагу.

      Спасибо за мужество и невероятную силу! Спасибо за мирное небо! За Независимость! Слава Героям!
      – написал премьер.

      Так же поздравления передал и председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Он записал эмоциональное видеообращение для украинских защитников.

      "День Защитника Украины – это день, когда мы выражаем благодарность всем тем, кто защищает наше государство на Востоке: волонтерам, военным, добровольцам. Так же мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу Украину. Мы понимаем, что именно благодаря вам сегодня у нас есть возможность работать в мирных городах. Спасибо! С праздником", – сказал Разумков.

      Пятый президент Украины Петр Порошенко коротко охарактеризовал украинских защитников, подчеркнув, что они – сильные, отважные и мужественные. Он также отметил, что украинские защитники являются героями для всей Украины, и именно благодаря им Украина была, есть и будет.

      Поздравил защитников и лидер еще одной парламентской партии – "Голоса". Святослав Вакарчук поблагодарил защитников и защитниц, которые постоянно защищают нашу землю.

      Спасибо добровольцам, братьям и сестрам, без которых сегодняшняя борьба была бы невозможной. Спасибо волонтерам. Низкий поклон родителям, которые ждут своих сыновей и дочерей домой. Спасибо и искренне сочувствуем тем, кто уже не дождется своих родных,
      – сказал Вакарчук.

      Партия "Слуга народа" напомнила, что война на Востоке Украины продолжается уже шестой год. За это время на передовой погибли более 4 тысяч украинских защитников.

      "В этот день мы поздравляем всех мужчин и женщин, которые с оружием в руках защищают Украину, позволяя нам жить мирной жизнью. Мы благодарны вам за ваш подвиг и сделаем все, чтобы вы как можно скорее вернулись домой – живыми и невредимыми. Героям слава!" – заявили в "Слуге народа".

      blog_ava
      Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: искренние поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      3070
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дань защитника Украины Дмитрий Разумков Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Война на Донбассе Слуга народа Европейская солидарность Партия Голос Святослав Вакарчук - новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      сегодня , 11:01 14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      Євгенія Мазур 2
      Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      сегодня , 08:40 Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      Блог Соцмережі 708
      Войско Украины. История могла быть другой
      сегодня , 08:02 Войско Украины. История могла быть другой
      Вероніка Климська 1528
      Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      сегодня , 07:47 Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 464
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      13 октября , 23:16 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 14816
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук