День Защитника Украины: как украинских воинов поздравляют политики

В Украине 14 октября отмечают День Защитника Украины – одновременно с праздником Покров Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. День защитника отмечают с 2015 года, а в этом году проходит уже 5 его празднование.

Журналисты 24 канала подобрали поздравления для украинских защитников от отечественных политиков.

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Одним из первых наших воинов поздравил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он выразил благодарность украинским защитникам и защитницам за их отвагу.

Спасибо за мужество и невероятную силу! Спасибо за мирное небо! За Независимость! Слава Героям!

– написал премьер.

Так же поздравления передал и председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Он записал эмоциональное видеообращение для украинских защитников.

"День Защитника Украины – это день, когда мы выражаем благодарность всем тем, кто защищает наше государство на Востоке: волонтерам, военным, добровольцам. Так же мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу Украину. Мы понимаем, что именно благодаря вам сегодня у нас есть возможность работать в мирных городах. Спасибо! С праздником", – сказал Разумков.

Пятый президент Украины Петр Порошенко коротко охарактеризовал украинских защитников, подчеркнув, что они – сильные, отважные и мужественные. Он также отметил, что украинские защитники являются героями для всей Украины, и именно благодаря им Украина была, есть и будет.

Поздравил защитников и лидер еще одной парламентской партии – "Голоса". Святослав Вакарчук поблагодарил защитников и защитниц, которые постоянно защищают нашу землю.

Спасибо добровольцам, братьям и сестрам, без которых сегодняшняя борьба была бы невозможной. Спасибо волонтерам. Низкий поклон родителям, которые ждут своих сыновей и дочерей домой. Спасибо и искренне сочувствуем тем, кто уже не дождется своих родных,

– сказал Вакарчук.