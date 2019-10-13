Зеленский попросил украинцев не поддаваться на провокации 14 октября

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам 13 октября призвал правоохранителей и участников акций в День защитника действовать в рамках закона и общественного порядка.

"Завтра мы с вами будем отмечать День защитника Украины. Нашей Родине повезло, ведь она имеет много мужественных и несокрушимых защитников", – написал Зеленский в фейсбуке.

Читайте также: 14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины

Президент выделил в обращении воинов, добровольцев, дипломатов, медиков и волонтеров. А также и журналистов, которые "защищают наше информационное пространство от фейков и пропаганды". Отдельно президент поблагодарил "отцов и матерей, жен и мужей, детей и внуков всех героев, которые погибли, защищая нашу Родину".

По поводу запланированных на 14 октября акций

"Я призываю каждого представителя сил правопорядка уважать конституционное право граждан на мирный протест и гарантировать их безопасность", – написал Зеленский. И добавил: "Обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в акциях: слышу и прислушиваюсь к вашему мнению".

Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным. Обещаю вам как Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, что и я никогда этого не допущу,

– обратился Зеленский к ветеранам и ВСУ.

Важно! "Будем действовать строго": совместное заявление МВД, СБУ и СНБО накануне акций 14 октября

Не поддаваться на провокации

"Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравый смысл. Прошу вас – будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения", – подчеркнул президент.

Завтра – наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными. Мы, украинцы, – свободный, цивилизованный, а главное – мудрый народ. Помните об этом. Слава Украине!

– подытожил Владимир Зеленский.

К слову, семьи погибших во время Революции Достоинства и АТО киевлян получат материальную помощь