Зеленський попросив українців не піддаватися на провокації 14 жовтня

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців 13 жовтня закликав правоохоронців та учасників акцій у День захисника діяти у рамках закону та громадського порядку.

"Завтра ми з вами відзначатимемо День захисника України. Нашій Неньці пощастило, адже вона має багато мужніх і незламних захисників", – написав Зеленський у фейсбуці.

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Президент виділив у зверненні воїнів, добровольців, дипломатів, медиків і волонтерів. А також і журналістів, які "захищають наш інформаційний простір від фейків та пропаганди". Окремо президент подякував "батькам і матерям, дружинам і чоловікам, дітям та онукам усіх героїв, котрі загинули, захищаючи нашу Батьківщину".

З приводу запланованих на 14 жовтня акцій

"Я закликаю кожного представника сил правопорядку поважати конституційне право громадян на мирний протест і гарантувати їхню безпеку", – написав Зеленський. І додав: "Звертаюся до всіх, хто братиме участь в акціях: чую й дослухаюся до вашої думки".

Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним. Обіцяю вам як Президент України й Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу,

– звернувся Зеленський до ветеранів та ЗСУ.

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Не піддаватися на провокації

"Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку. І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення", – наголосив президент.

Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте у цей день не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими. Ми, українці, – вільний, цивілізований, а головне – мудрий народ. Пам'ятаймо про це. Слава Україні!

– підсумував Володимир Зеленський.

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