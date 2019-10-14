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      День Захисника України: як українських воїнів вітають політики

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      Українські політики привітали військових з Днем Захисника України
      Українські політики привітали військових з Днем Захисника України / barnews.city

      В Україні 14 жовтня відзначають День Захисника України – водночас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. День захисника відзначають з 2015 року, а цьогоріч відбувається вже 5 його святкування.

      Журналісти 24 каналу підібрали привітання для українських захисників від вітчизняних політиків.

      До слова: Зеленський попросив українців не піддаватися на провокації 14 жовтня

      Одним з перших наших воїнів привітав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він висловив вдячність українським захисникам та захисницям за їхню відвагу.

      Дякую за мужність та неймовірну силу! Дякую за мирне небо! За Незалежність! Слава Героям!
      – написав прем'єр.

      Так само привітання передав і голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Він записав емоційне відеозвернення для українських захисників.

      "День Захисника України – це день, коли ми висловлюємо вдячність всім тим, хто захищає нашу державу на Сході: волонтерам, військовим, добровольцям. так само ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу Україну. Ми розуміємо, що саме завдяки вам сьогодні у нас є змога працювати у мирних містах. Дякуємо вам! Зі святом", – сказав Разумков.

      П'ятий президент України Петро Порошенко коротко охарактеризував українських захисників, наголосивши, що вони – сильні, відважні та мужні. Він також зазначив, що українські захисники є героями для всієї України, і саме завдяки їм Україна була, є і буде.

      Привітав захисників і лідер ще однієї парламентської партії – "Голосу". Святослав Вакарчук подякував захисникам та захисницям, які постійно боронять нашу землю.

      Дякуємо добровольцям, братам і сестрам, без яких сьогоднішня боротьба була б неможливою. Дякуємо волонтерам. Низький уклін батькам, що чекають на своїх синів та дочок додому. Дякуємо і щиро співчуваємо тим, хто вже не дочекається своїх рідних,
      – сказав Вакарчук.

      Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що життя та воля українців нині саме в руках наших захисників.

      "Дякую за мир та можливість дихати на повні груди. слава захисникам і захисницям України. З Богом" – написав Садовий.

      Водночас Юлія Тимошенко нагадала, що 14 жовтня – це ще й свято Покрови Божої Матері, а ще свято українського козацтва, воїнів та захисту української землі.

      Помолімося за наших солдатів і волонтерів, за тих, хто й сьогодні боронить нашу святу землю від ворога. Низький уклін вам і велика подяка від народу, від країни. Хай береже вас Господь, хай захищає вас свята Покрова,
      – наголосила лідерка "Батьківщини".

      Так само зі святом привітав воїнів і мер Дніпра Борис Філатов. Він підкреслив, що саме у цьому місті зароджувалися перші волонтерські рухи після початку російсько-української війни.

      "Дніпро – це батьківщина українських захисників і захисниць, котрих шанують і завжди чекають вдома. Тож від імені усієї територіальної громади Дніпра дякуємо всім, хто боронить свободу та незалежність рідної землі!" – патріотично заявив мер.

      Не оминув свято увагою і київський міський голова. Віталій Кличко наголосив, що українці шанують своїх патріотів, бійців, які боронять нашу землю від російських загарбників.

      "Ми пам’ятаємо полеглих героїв. І дякуємо захисникам за мирне життя в містах і містечках України", – підкреслив Кличко.

      Партія "Слуга народу" нагадала, що війна на Сході України триває вже шостий рік. За цей час на передовій загинули понад 4 тисяч українських захисників.

       "Цього дня ми вітаємо всіх чоловіків та жінок, які зі зброєю в руках захищають Україну, дозволяючи нам жити мирним життям. Ми вдячні вам за ваш подвиг і зробимо все, щоби ви якомога швидше повернулись додому – живими і неушкодженими. Героям слава!" – заявили у "Слузі народу".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі День захисника України Верховна Рада Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Дмитро Разумков Святослав Вакарчук - новини Партія Голос Європейська солідарність Слуга народу
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