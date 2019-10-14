День Захисника України: як українських воїнів вітають політики

В Україні 14 жовтня відзначають День Захисника України – водночас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. День захисника відзначають з 2015 року, а цьогоріч відбувається вже 5 його святкування.

Журналісти 24 каналу підібрали привітання для українських захисників від вітчизняних політиків.

До слова: Зеленський попросив українців не піддаватися на провокації 14 жовтня

Одним з перших наших воїнів привітав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він висловив вдячність українським захисникам та захисницям за їхню відвагу.

Дякую за мужність та неймовірну силу! Дякую за мирне небо! За Незалежність! Слава Героям!

– написав прем'єр.

Так само привітання передав і голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Він записав емоційне відеозвернення для українських захисників.

"День Захисника України – це день, коли ми висловлюємо вдячність всім тим, хто захищає нашу державу на Сході: волонтерам, військовим, добровольцям. так само ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу Україну. Ми розуміємо, що саме завдяки вам сьогодні у нас є змога працювати у мирних містах. Дякуємо вам! Зі святом", – сказав Разумков.

П'ятий президент України Петро Порошенко коротко охарактеризував українських захисників, наголосивши, що вони – сильні, відважні та мужні. Він також зазначив, що українські захисники є героями для всієї України, і саме завдяки їм Україна була, є і буде.

Привітав захисників і лідер ще однієї парламентської партії – "Голосу". Святослав Вакарчук подякував захисникам та захисницям, які постійно боронять нашу землю.

Дякуємо добровольцям, братам і сестрам, без яких сьогоднішня боротьба була б неможливою. Дякуємо волонтерам. Низький уклін батькам, що чекають на своїх синів та дочок додому. Дякуємо і щиро співчуваємо тим, хто вже не дочекається своїх рідних,

– сказав Вакарчук.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що життя та воля українців нині саме в руках наших захисників.

"Дякую за мир та можливість дихати на повні груди. слава захисникам і захисницям України. З Богом" – написав Садовий.

Водночас Юлія Тимошенко нагадала, що 14 жовтня – це ще й свято Покрови Божої Матері, а ще свято українського козацтва, воїнів та захисту української землі.

Помолімося за наших солдатів і волонтерів, за тих, хто й сьогодні боронить нашу святу землю від ворога. Низький уклін вам і велика подяка від народу, від країни. Хай береже вас Господь, хай захищає вас свята Покрова,

– наголосила лідерка "Батьківщини".

Так само зі святом привітав воїнів і мер Дніпра Борис Філатов. Він підкреслив, що саме у цьому місті зароджувалися перші волонтерські рухи після початку російсько-української війни.

"Дніпро – це батьківщина українських захисників і захисниць, котрих шанують і завжди чекають вдома. Тож від імені усієї територіальної громади Дніпра дякуємо всім, хто боронить свободу та незалежність рідної землі!" – патріотично заявив мер.

Не оминув свято увагою і київський міський голова. Віталій Кличко наголосив, що українці шанують своїх патріотів, бійців, які боронять нашу землю від російських загарбників.

"Ми пам’ятаємо полеглих героїв. І дякуємо захисникам за мирне життя в містах і містечках України", – підкреслив Кличко.

Партія "Слуга народу" нагадала, що війна на Сході України триває вже шостий рік. За цей час на передовій загинули понад 4 тисяч українських захисників.

"Цього дня ми вітаємо всіх чоловіків та жінок, які зі зброєю в руках захищають Україну, дозволяючи нам жити мирним життям. Ми вдячні вам за ваш подвиг і зробимо все, щоби ви якомога швидше повернулись додому – живими і неушкодженими. Героям слава!" – заявили у "Слузі народу".