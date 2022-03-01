"Денацифицировать" Украину просто – россиянам нужно идти по пути российского корабля
1 марта 2022 , 19:45Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Фурсы
Россияне изложили свои требования под переговоры. И там есть привычные хотелки о скажите "нет" НАТО (нейтральность), признании оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также эта хотелка больного человека – "денацификация".
Шизофрения по-кремлевски
Ну, что за люди. Они проводят мирные переговоры и требуют от нас убивать нацистов-оккупантов. То есть, требуют у нас их убивать. Что у людей в уме.
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Денацифицировать Украину для россиян сейчас очень просто – пойти по пути, указанному российскому кораблю.
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