"Денацифицировать" Украину просто – россиянам нужно идти по пути российского корабля

Россияне изложили свои требования под переговоры. И там есть привычные хотелки о скажите "нет" НАТО (нейтральность), признании оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также эта хотелка больного человека – "денацификация".

Шизофрения по-кремлевски

Ну, что за люди. Они проводят мирные переговоры и требуют от нас убивать нацистов-оккупантов. То есть, требуют у нас их убивать. Что у людей в уме.

Актуально Юмор – маркер победы Украины над оккупантами

Денацифицировать Украину для россиян сейчас очень просто – пойти по пути, указанному российскому кораблю.

Украинские Герои дали понять захватчикам, куда им следует идти / Фото ITC.ua

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