В результате обстрелов оккупантами в Торецкой общине Донецкой области орки повредили братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в Донецкой ОВА, обнародовав фотодоказательства совершенного рашистами преступления.

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В результате так называемой "денацификации" от россиян, а на самом деле войны, направленной на уничтожение украинской нации, в Донецкой области пострадали уже четыре памятника Второй мировой. Среди них три – это братские могилы.

В Донецкой ОВА в очередной раз подчеркнули, что сегодняшние нацисты – это россияне. Каждый из них несет ответственность за преступления своей страны, и наказание за них – уже близко!

Оккупанты повредили братскую могилу времен Второй мировой войны / Фото Донецкая ОВА

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