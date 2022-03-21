Унаслідок обстрілів окупантами у Торецькій громаді, що на Донеччині, орки пошкодили братську могилу воїнів, які полягли у боях з нацистами під час Другої світової війни. Про це повідомили у Донецькій ОВА, оприлюднивши фотодокази скоєного рашистами злочину.

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Унаслідок так званої "денацифікації" від росіян, а насправді війни, спрямованої на знищення української нації, на Донеччині постраждали уже чотири пам'ятки Другої світової. З-поміж них три – це братські могили.

У Донецькій ОВА вкотре наголосили, що нацисти сьогодення – це росіяни. Кожен з них несе відповідальність за злочини своєї країни, і кара за них – уже близько!

Окупанти пошкодили братську могилу часів Другої світової війни / Фото Донецька ОВА

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