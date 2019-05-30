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      Алексей Чибисов

      "Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"

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      "ЛДНР" чекають серйозні зміни
      "ЛДНР" чекають серйозні зміни / Фото з відкритих джерел

      Наприкінці минулого тижня ватажків недореспублік поставили перед фактом: грошей не очікуйте. Ніяких!

      Те, що Кремль постійно зменшує суми виплат для існування "ДНР" та "ЛНР" та їх частоту – не секрет. І вже зараз Росія на підтримку бюджетників та діяльність "сепарських" структур майже нічого не виділяє.

      Читайте також: Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну

      До цього ж можна додати штучні проблеми, які створюють людям куратора "ЛДНР" Суркова самі ж ФСБшники. Через відмову підконтрольного ним підприємства "Зовнішторгсервіс", яке захопило у володіння майже всі заводи та шахти на окупованій частині Донбасу, у "дирі" роблять штучну кризу. Як би смішно це не звучало, але якщо задуми офіцерів-окупантів перетворять у життя, всі роки існування "республік" здаватимуться місцевим мешканцям процвітанням.

      За допомогою відмови в отриманні грошей, росіяни хочуть довести людей до точки кипіння. Шахтарі, які і без того місяцями нічого не отримують, залишаться зовсім без копійки. Те ж саме стосується й металургів та інших робочих. Ба більше, підприємства зазвичай сплачували "податки" у "казну" квазіреспублік. І цього вистачало аби покрити відсотків 20-30 від зарплат бюджетникам. Зараз, коли Росія не відправлятиме нічого, а куратори "дири" зведуть нанівець інші виплати, може початися справжній голод.

      Самі ж гроші, без сумніву, осядуть у кишенях росіян, а на меті у них повалення режиму Пушиліна та Пасічника. На зміну ж їм готують нові кадри, які "запровадять новий курс Донбасу". Буде це спробою втюхати окуповані території Україні на умовах РФ? Скоріш за все, так.

      Але існують й інші варіанти, коли Донбас стане автономією нової держави, утвореної після можливого злиття РФ та Білорусі у союзну республіку. Принаймні, Михайло Бабич, будучи послом Росії у Білорусі, працював саме над таким відтворенням "аналогу СРСР".

      Бабіч
      Відкликаний з Мінська посол Росії в Білорусі Михайло Бабич / Фото з відкритих джерел

      Якщо "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до такого союзу, санкційний удар по Москві розділиться й на Білорусь. Існувати під обмеженнями двом країнам буде простіше, то ж Путін від цього виграє не тільки економічно. Він ще й вийде на нові кордони, створить можливість відкриття ще одного фронту, чим суттєво посилить власні позиції. А Донбас при цьому продовжать нищити, тільки при "гарантіях безпеки від Росії". І відвоювати захоплені землі стане набагато складніше.

      Читайте також: Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Деньги Публикации Оккупированные территории Новости Беларуси
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