"Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"

Наприкінці минулого тижня ватажків недореспублік поставили перед фактом: грошей не очікуйте. Ніяких!

Те, що Кремль постійно зменшує суми виплат для існування "ДНР" та "ЛНР" та їх частоту – не секрет. І вже зараз Росія на підтримку бюджетників та діяльність "сепарських" структур майже нічого не виділяє.

Читайте також: Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну

До цього ж можна додати штучні проблеми, які створюють людям куратора "ЛДНР" Суркова самі ж ФСБшники. Через відмову підконтрольного ним підприємства "Зовнішторгсервіс", яке захопило у володіння майже всі заводи та шахти на окупованій частині Донбасу, у "дирі" роблять штучну кризу. Як би смішно це не звучало, але якщо задуми офіцерів-окупантів перетворять у життя, всі роки існування "республік" здаватимуться місцевим мешканцям процвітанням.

За допомогою відмови в отриманні грошей, росіяни хочуть довести людей до точки кипіння. Шахтарі, які і без того місяцями нічого не отримують, залишаться зовсім без копійки. Те ж саме стосується й металургів та інших робочих. Ба більше, підприємства зазвичай сплачували "податки" у "казну" квазіреспублік. І цього вистачало аби покрити відсотків 20-30 від зарплат бюджетникам. Зараз, коли Росія не відправлятиме нічого, а куратори "дири" зведуть нанівець інші виплати, може початися справжній голод.

Самі ж гроші, без сумніву, осядуть у кишенях росіян, а на меті у них повалення режиму Пушиліна та Пасічника. На зміну ж їм готують нові кадри, які "запровадять новий курс Донбасу". Буде це спробою втюхати окуповані території Україні на умовах РФ? Скоріш за все, так.

Але існують й інші варіанти, коли Донбас стане автономією нової держави, утвореної після можливого злиття РФ та Білорусі у союзну республіку. Принаймні, Михайло Бабич, будучи послом Росії у Білорусі, працював саме над таким відтворенням "аналогу СРСР".



Відкликаний з Мінська посол Росії в Білорусі Михайло Бабич / Фото з відкритих джерел

Якщо "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до такого союзу, санкційний удар по Москві розділиться й на Білорусь. Існувати під обмеженнями двом країнам буде простіше, то ж Путін від цього виграє не тільки економічно. Він ще й вийде на нові кордони, створить можливість відкриття ще одного фронту, чим суттєво посилить власні позиції. А Донбас при цьому продовжать нищити, тільки при "гарантіях безпеки від Росії". І відвоювати захоплені землі стане набагато складніше.

Читайте також: Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну