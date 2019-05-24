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      Олексій Чибісов

      Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну

      608
      Україна має бути готовою до всього
      Україна має бути готовою до всього / Український тиждень

      Повернення до України регіоналів, які всіляко працювали над бліцкригом Росії у Криму, виправдовували агресію на Донбасі та підривали українську національну безпеку, є нічим іншим, як новими небезпечними реаліями. Викликом для нашої державності, збереження якої вже п'ятий рік залишається під питанням.

      Але, окрім політичних ігрищ всередині, ми маємо ще й відкрите збройне протистояння, то ж ціна за кроки нового президента та його команди – життя українців. А Путін на нас не нападе, бо він вже це зробив. Кремлю наразі навіть не потрібно суттєво залучати власну армію, аби прибирати до рук Україну.

      Читайте також: Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?

      Виходячи з тих обставин, які є сьогодні, росіянам вигідно продовжувати смикати за нитки власних ляльок у Києві, ще більше розколювати суспільство та доводити градус протистояння до неймовірного напруження. Сценарій вже, начебто, написаний.

      Для укріплення думки про необхідність укладення миру з Росією Путін може вдатися до стрімких атак на Донбасі. Чим більше кривавих обстрілів, тим для нього краще – наш народ бажатиме припинення потоку поранених та вбитих героїв. А політики, тим часом, можуть домовлятися на умовах РФ. Адже "зливати" Донбас так, як хочемо ми, українці, Кремль не збирається. А от легалізувати повернення "ЛДНР" на умовах якоїсь федералізації – легко. І референдум, про який каже голова Адміністрації Президента України Андрій Богдан, може з легкістю не тільки закріпити ці умови на папері, але й зняти відповідальність за прийняття подібного рішення з президента та його політсили. Мовляв, самі такий шлях обрали.

      Чесно кажучи, не дивлячись на ті постулати, які декларує Володимир Зеленський (про соборну Україну і неможливість торгівлі територіями), навіть розмови про голосування за перемовини з Росією щодо миру небезпечні. Через те, що ніяких питань нікому задавати не треба. Ми маємо зовнішню агресію з боку сусідньої держави та між капітуляцією обрали шлях боротьби за незалежність. Про що тут взагалі можна питати?

      Тим паче, проведення референдумів у нас заборонено Конституційним судом. Але на закони, судячи з усього, багатьом політикам сьогодні начхати. І це ще більше вносить смутку у політичну кризу, ще більше розділяє країну, про об'єднання якої казав новообраний президент кілька місяців.

      Тож нас чекає серйозна політична лихоманка. З наявністю постійно зростаючого російського лобі всередині держави та небажанням проукраїнських політсил консолідуватися у єдиний кулак задля опору ворогу через внутрішні протистояння. А Путін буде діяти. Він нас відпустить, або отримавши по щелепах, або захопивши.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Андрій Богдан Володимир Путін Публікації Російська пропаганда Окуповані території
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