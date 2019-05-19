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      Олексій Чибісов

      Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?

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      Чому російську делегацію повернули в ПАРЄ?
      Чому російську делегацію повернули в ПАРЄ? / Фото з відкритих джерел

      Повернення прав делегації РФ у Парламентській асамблеї Ради Європи має увійти в історію гібридної війни проти України як епізод тотальної зради з боку європейських країн. Причому зрада ця вдарить зовсім не тільки по нашій країні, але ще більшого лиха накоїть саме у країнах ЄС.

      Річ у тім, що потужна політична перемога Кремля дає можливості терористичному угрупуванню Путіна діяти далі, не дивлячись на якісь ефемерні санкції чи засудження. Присутність росіян у ПАРЄ як повноцінних членів інституту дасть змогу голосувати за прийняття антиєвропейських рішень, домогтися повного або хоча б часткового зняття санкцій з держави, а також ще більше притиснути ЄС до нігтя.

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      Як це може бути? Дуже легко. Наприклад, потужне проросійське лобі у вигляді німців, австрійців, італійців та поки що лише частково, французів, разом із росіянами може легко схилити терези для прийняття рішень щодо "Північного потоку-2", або ж штампувати резолюції, які засуджують Україну. І опору їм не буде майже ніякого, адже всі важелі впливу росіяни вже здобули.

      Судячи з усього, із програшем Порошенка на виборах змінилися не тільки внутрішньоукраїнські політичні розклади, але й геополітичні. І це означає лише зміцнення росіян як терористичної організації. РФ вже пробачили Крим, адже права голосу в ПАРЄ позбавили саме через захоплення українського півострова.

      Що ж буде далі із санкціями? Німці вже неодноразово наполягали на повільному знятті обмежень, мовляв, у якості жесту доброї волі, щоб росіяни війська виводили. Скоріш за все, саме за цю ідею й вхопляться численні проросійські діячі у ЄС, а також самі дипломати держави-агресора. І коли їм вдасться продавити чергове для себе послаблення, дотягнути до будівництва газопроводу, справу вже буде зроблено. ЄС опиниться у повній політичній окупації. Україна, звісно, піде причепом.

      А на питання, чи пробачать росіянам Донбас та чи визнають Крим російським, відповіді немає. Тому що Москві зовсім не потрібно, щоб якась умовна Ангела Меркель з трибуни Європарламенту читала резолюцію про те, як "півострів перейшов до складу РФ після легітимного референдуму". Росіянам не важливо, що там думають про Крим чи Донбас у Франції, Великобританії чи Німеччині. Їм важливо лише підвищувати ціну на нафту, співпрацювати з іноземними компаніями та гратися у "війнушки". І вони, на жаль, до цього йдуть.

      До моменту, коли Європа поступово, "у якості виключення", зніматиме економічні обмеження залишилось зовсім небагато. А далі роби що хочеш. Хоч всю Україну захоплюй, аби газ до заводів ЄС поступав та переплати за нього не було.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Публікації Санкції ПАРЄ
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