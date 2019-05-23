09:22
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Олексій Чибісов

      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів

      1412
      Гроші заплатили, але паспорти не отримали: як розвели жителів "ЛДНР"
      Гроші заплатили, але паспорти не отримали: як розвели жителів "ЛДНР" / Фото з відкритих джерел

      Російський цинізм, як виявляється, немає ніяких кордонів. Мало того, що у Кремлі зробили масштабну міжнародну провокацію, немовби почавши видачу аусвайсів жителям "ЛДНР", так ще й нагребли з них грошей ні за що. Цікава ситуація, чи не так?

      Як я вже багато разів писав, фейкове російське громадянство дійсно можуть отримати мешканці "ДНР" та "ЛНР", але зовсім не звичайні смертні. Заради картинки для ТБ завезли до кількох пунктів прийому документів багатьох бюджетників, забрали у них ксерокопії та сказали приходити з цілим пакетом паперів наступного разу. Тоді, мовляв, й почнеться подання заяв.

      Читайте також: Папірці замість паспортів та пенсії на словах: що зробив Кремль в ОРДЛО?

      Але у головах жителів окупованих територій паспорт Росії є квитком у хороше життя, тому "наживку з'їли". Дотепер біля паспортних столів тусять десятки людей, які вірять у те, що їм нададуть громадянство, почнуть платити чималі пенсії та й взагалі насиплять грошей.

      Але місцеві "чиновники", як їм і казали в Донецьку, дійсно почали збирати пакети документів від людей. Потім – направляли їх заяви до окупованих обласних центрів, де папірці навіть не надсилали у Ростов. Просто внесли до комп'ютерів прізвища бажаючих отримати книжечку з "куркою" (ці списки, доречі, є у наших спецслужб), та запакували у сміттєві пакети. Зрада? Авжеж. І це ще не все. Справа у тому, що з кожного заявника здирали так звані "пошлины" (мито – Прим. ред.) – від 1000 до 1500 рублів. Чимала сума за мірками "ДНР" та "ЛНР", де у середньому люди отримують три тисячі "дерев'яних" на місяць.

      Більше того, найзаможніші "громадяни" квазіутворень вирішили взяти хитрощами та напряму хлинули до Ростова, де й подали документи. Там з них "за послуги" взяли 3500 рублів, але всім без виключення відмовили. Грошей назад, звісно, не повернуть, як і любов до Путіна, який їх знову "кинув". До того ж, дуже знатно.

      Але й на цьому не можу завершити. "Паспортисти" "ДНР" досі збирають списки мешканців, які мріють стати росіянами та поїхати з окупованих територій до РФ. Але, щоб знизити кількість незадоволених відмовами та втраченими грошима, всім у черзі одразу ж повідомляють, що документи не приймають у кількох категорій людей: безробітних, студентів та пенсіонерів.

      Така весела ситуація, особливо якщо звернути увагу на те, що за майже місяць лохотрону з людей зібрали більше ніж 5 мільйонів рублів. Дрібниця для РФ в цілому, але ж вони осіли у чиїхось кишенях.

      Читайте також: Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?

      blog_ava
      Порошенко прокоментував порушені проти нього кримінальні справи
      сьогодні
      10115
      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Російські паспорти на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сьогодні , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 1412
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 травня , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 1123
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 травня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 1144
      Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      22 травня , 20:02 Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      Світлана Попова 4465
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      22 травня , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 1984
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук