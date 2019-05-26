Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну

Поки наша країна була занурена в "Гру престолів" по-українськи, у Чорногорії відбувся фінал історії із державним заколотом. Ця подія висвітлювалась у вітчизняних ЗМІ, але без подробиць. А вони дуже показові та цікаві.

Звинувачення офіцерів російського ГРУ Едуарда Шишмакова та Олександра Попова у спробі вбивства прем'єра Чорногорії та захоплення влади в країні, яка бажала приєднатися до НАТО, базувалися на показах громадянина Сербії Олександра Сінджеліча. Саме він мав очолювати угрупування, що повалить режим, а потім керувати захопленням влади проросійськими політиками. Він розповів безліч цікавого про те, як халтурно працювали хвалені російські спецагенти (як і у Солсбері).

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Виявляється, кремлівські терористи задля повернення чергової країни до орбіти російського впливу віддали 200 тисяч євро. Майже всі ці гроші ГРУшники перераховували з російських банків електронним переказом. І користувалися, увага (!), справжніми документами, навіть не приховуючись. Відстежити ці фінансові операції було зовсім не складно, як і взагалі діяльність російських спецслужб, то ж спроба заколоту була приречена.

Благо, закидувати до Чорногорії десант бойовиків росіяни не могли, що й врятувало країну від донбаського сценарію. У самій балканській країні Шишмаков та Попов користувалися фейковими паспортами тієї ж серії, що були видані терористам, які їздили в Солсбері. І це забило ще один цвях у долю чорногорських спецагентів.

Безпосередньо захоплювати владу путінські бойовики планували за допомогою звичайних люмпенів, які придбали 50 поліцейських форм та мали б взяти штурмом будівлю парламенту, вбивати всіх правоохоронців та політиків, які не підтримають нову "владу". До речі, схоже, майже ідентичну операцію росіяни могли провернути із Надією Савченко, тільки ГРУшники у її справі не фігурують.

Висновок можна зробити достатньо простий: відловлювання російських агентів та терористів призводить до спокійного життя країни. А якщо звернути увагу на те, що після входження Чорногорії до НАТО інвестиції Альянсу у країну зросли на 118%, то можна казати й про економічну вигоду антиросійського курсу.

Але це ще не все. Річ у тім, що Сінджелічів у нас чимало. Росіяни постійно залучають проти нас широкий арсенал ресурсів – ЗМІ, громадські організації, політиків, власних союзників та кадрових співробітників спецслужб. Завдання на сьогодні дійсно важливе, треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну. Так, як це зробили у Чорногорії.

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