09:18
26 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Олексій Чибісов

      Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну

      469
      Едуард Шишмаков (зліва) і Олександр Сінджеліч (справа)
      Едуард Шишмаков (зліва) і Олександр Сінджеліч (справа) / The Telegraph

      Поки наша країна була занурена в "Гру престолів" по-українськи, у Чорногорії відбувся фінал історії із державним заколотом. Ця подія висвітлювалась у вітчизняних ЗМІ, але без подробиць. А вони дуже показові та цікаві.

      Звинувачення офіцерів російського ГРУ Едуарда Шишмакова та Олександра Попова у спробі вбивства прем'єра Чорногорії та захоплення влади в країні, яка бажала приєднатися до НАТО, базувалися на показах громадянина Сербії Олександра Сінджеліча. Саме він мав очолювати угрупування, що повалить режим, а потім керувати захопленням влади проросійськими політиками. Він розповів безліч цікавого про те, як халтурно працювали хвалені російські спецагенти (як і у Солсбері).

      Читайте також: Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну

      Виявляється, кремлівські терористи задля повернення чергової країни до орбіти російського впливу віддали 200 тисяч євро. Майже всі ці гроші ГРУшники перераховували з російських банків електронним переказом. І користувалися, увага (!), справжніми документами, навіть не приховуючись. Відстежити ці фінансові операції було зовсім не складно, як і взагалі діяльність російських спецслужб, то ж спроба заколоту була приречена.

      Благо, закидувати до Чорногорії десант бойовиків росіяни не могли, що й врятувало країну від донбаського сценарію. У самій балканській країні Шишмаков та Попов користувалися фейковими паспортами тієї ж серії, що були видані терористам, які їздили в Солсбері. І це забило ще один цвях у долю чорногорських спецагентів.

      Безпосередньо захоплювати владу путінські бойовики планували за допомогою звичайних люмпенів, які придбали 50 поліцейських форм та мали б взяти штурмом будівлю парламенту, вбивати всіх правоохоронців та політиків, які не підтримають нову "владу". До речі, схоже, майже ідентичну операцію росіяни могли провернути із Надією Савченко, тільки ГРУшники у її справі не фігурують.

      Висновок можна зробити достатньо простий: відловлювання російських агентів та терористів призводить до спокійного життя країни. А якщо звернути увагу на те, що після входження Чорногорії до НАТО інвестиції Альянсу у країну зросли на 118%, то можна казати й про економічну вигоду антиросійського курсу.

      Але це ще не все. Річ у тім, що Сінджелічів у нас чимало. Росіяни постійно залучають проти нас широкий арсенал ресурсів ЗМІ, громадські організації, політиків, власних союзників та кадрових співробітників спецслужб. Завдання на сьогодні дійсно важливе, треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну. Так, як це зробили у Чорногорії.

      Читайте також: Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?

      blog_ava
      Відомі імена військових ЗСУ, яких бойовики захопили в полон на Донбасі: перелік
      сьогодні
      1591
      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації НАТО Російська пропаганда Чорногорія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      сьогодні , 08:40 Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      Олексій Чибісов 469
      За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      25 травня , 22:30 За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      Віталій Шабунін 2506
      Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      25 травня , 22:03 Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      Ольга Черненко 2175
      Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      25 травня , 20:33 Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      Євгенія Мазур 4 4772
      У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото та відео
      25 травня , 20:29 У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото та відео
      8964
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук