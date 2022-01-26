Речь идет о законопроекте №6104. Во втором чтении его поддержали 288 нардепов.
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Создадут реестр политзаключенных
Законопроект создан для защиты украинцев, лишенных свободы в результате российской агрессии. Посадили их, поскольку те защищали государственный суверенитет Украины. Также говорится о гражданах, находящихся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Согласно законопроекту, в Украине будет создана Комиссия, которая будет предоставлять человеку официальный статус политзаключенного. Также должны создать Единый реестр политических заключенных.
Будут помогать деньгами
- Для политзаключенных будет предусмотрена денежная помощь. Ее будут предоставлять каждый год самому заключенному или его семье.
- Кроме того, выделят единовременную государственную денежную помощь в случае смерти политзаключенного, когда он был в плену.
- Единовременную выплату будут давать политзаключенным и после их освобождения.
Сколько украинцев находятся в российском плену
Президент Владимир Зеленский заявил, что в России и на оккупированных территориях незаконно удерживают 142 наших граждан.
Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова отметила, что по политически-религиозным мотивированным обвинениям государство-агрессор преследует 130 украинцев.
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