Речь идет о законопроекте №6104. Во втором чтении его поддержали 288 нардепов.

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Создадут реестр политзаключенных

Законопроект создан для защиты украинцев, лишенных свободы в результате российской агрессии. Посадили их, поскольку те защищали государственный суверенитет Украины. Также говорится о гражданах, находящихся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Согласно законопроекту, в Украине будет создана Комиссия, которая будет предоставлять человеку официальный статус политзаключенного. Также должны создать Единый реестр политических заключенных.

Будут помогать деньгами

Для политзаключенных будет предусмотрена денежная помощь. Ее будут предоставлять каждый год самому заключенному или его семье.

Кроме того, выделят единовременную государственную денежную помощь в случае смерти политзаключенного, когда он был в плену.

Единовременную выплату будут давать политзаключенным и после их освобождения.

Сколько украинцев находятся в российском плену

Президент Владимир Зеленский заявил, что в России и на оккупированных территориях незаконно удерживают 142 наших граждан.

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова отметила, что по политически-религиозным мотивированным обвинениям государство-агрессор преследует 130 украинцев.

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