В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 1 октября заявили, что перечислили 9,6 миллиона гривен на выплаты находившимся в плену у оккупантов украинцам.
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Помощь освобожденным из плена украинцам
В министерстве сообщили, что Межведомственная комиссия признала бывших пленников Кремля людьми, которых Россия лишила свободы .
Единовременное пособие получили 96 бывших пленных. Из них 57 удалось вызволить уже после полномасштабного вторжения России. Все они получили по 100 тысяч гривен,
– написали в фейсбуке ведомства.
Также в министерстве отметили, что помощь будет предоставляться и другим гражданам Украины, освобожденным из плена. 30 сентября Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции перераспределить средства госбюджета на выплаты освобожденным пленникам.
Денежная помощь родственникам погибших военных, выехавших в Россию
Напомним, представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что коллаборанты не будут получать выплаты от украинской власти. Решение будет касаться даже родственников погибших военных, которые решили уехать в страну-агрессора.
Средства не будут получать семьи, постоянно проживающие на территории России или Беларуси; граждане, осужденные за государственную измену,
за коллаборационную деятельность, за пособничество России.
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