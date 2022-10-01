У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 1 жовтня заявили, що перерахували 9,6 мільйона гривень на виплати українцям, які перебували в полоні в окупантів.

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Допомога звільненим з полону українцям

У міністерстві повідомили, що Міжвідомча комісія визнала колишніх бранців Кремля людьми, яких Росія позбавила свободи.

Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після повномасштабного вторгнення Росії. Всі вони отримали по 100 тисяч гривень,

– написали у фейсбуку відомства.

Також у міністерстві зазначили, що допомога надаватиметься й іншим громадянам України, яких звільнили з полону. 30 вересня Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції перерозподілити кошти держбюджету на виплати звільненим полоненим.

Грошова допомога родичам загиблих військових, які виїхали в Росію

Нагадаємо, представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що колаборанти не отримуватимуть виплати від української влади. Рішення стосуватиметься навіть родичів загиблих військових, які ті вирішили виїхати в країну-агресорку.

Кошти не отримуватимуть сім'ї, які постійно проживають на території Росії або Білорусі; громадяни, що засуджені за державну зраду,

за колабораційну діяльність, за пособництво Росії.

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