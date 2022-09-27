Колаборанти не отримають одноразову грошову допомогу, якщо їхній родич-військовий загинув на війні.

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Для яких сімей військових скасували виплати

Якщо ця сім'я постійно проживає на території росії або білорусі,

засудженим за державну зраду,

засудженим за колабораційну діяльність,

засудженим за пособництво росії.

В Україні ловлять колаборантів: останні новини

У Києві працівники СБУ затримали працівницю одного з ЦНАПів, яка була кремлівською агітаторкою. У соціальних мережах жінка закликала українців захоплювати владу та підтримувати російських окупантів. При цьому вона виправдовувала ракетні обстріли міст України. Зловмисниці повідомили про підозру за 5 статтями.

Під час обшуків вдома у колаборантки правоохоронці знайшли комуністичну символіку, георгіївські стрічки та велику кількість російських рублів. Відомо, що зловмисницю вже взяли під варту.

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Крім того, на Одещині затримали українця, який корегував удари російських дронів-камікадзе. Ворожі спецслужби завербували його на початку повномасштабної війни.

Напередодні СБУ затримала двох зрадників у Донецькій області та одного у Дніпрі. Останній працював на росіян з в'язниці.

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