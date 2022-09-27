Колаборанты не получат единовременную денежную помощь, если их родственник погиб на войне.
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Для каких семей военных отменили выплаты
- Если эта семья постоянно проживает на территории россии или беларуси,
- осужденным за государственную измену,
- осужденным за коллаборационную деятельность,
- осужденным за пособничество россии.
В Украине ловят коллаборантов: последние новости
В Киеве работники СБУ задержали работницу одного из ЦНАПов, которая была кремлевской агитаторшей. В социальных сетях женщина призывала украинцев захватывать власть и поддерживать российских оккупантов. При этом она оправдывала ракетные обстрелы городов Украины. Злоумышленнице сообщили о подозрении по 5 статьям.
Во время обысков дома у коллаборантки правоохранители обнаружили коммунистическую символику, георгиевские ленты и большое количество российских рублей. Известно, что злоумышленницу уже заключили под стражу.
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Кроме того, в Одесской области задержали украинца, корректировавшего удары российских дронов-камикадзе. Вражеские спецслужбы завербовали его в начале полномасштабной войны.
Накануне СБУ задержала двух предателей в Донецкой области и одного в Днепре. Последний работал на россиян из тюрьмы.
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