В частности, Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого, который уже начал функционировать. Организацию создали по совместной инициативе польских и украинских властей.

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Финансовая помощь женщинам и детям Украины

Этот фонд сосредотачивает свое внимание на оказании помощи двум категориям лиц в Украине. Речь идет о женщинах, находившихся в плену россиян, а также о детях, потерявших родителей в связи с полномасштабной войной.

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Правительство Польши выделило на эту инициативу 8 миллионов злотых. В пересчете на нацвалюту Украины – это 64 миллиона гривен. Фонд планирует выплачивать финансовую помощь:

детям-сиротам – ежемесячные выплаты в размере примерно 5700 гривен ;

– ежемесячные выплаты в размере примерно ; в то время как женщинам, освобожденным из российского плена, предусмотрена единовременная выплата на сумму в 80 тысяч гривен.

Кроме того, Фонд Шептицкого будет предоставлять средства на психологическую поддержку освободившихся из плена женщин, а также реабилитацию для них в оздоровительно-развлекательных лагерях.

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