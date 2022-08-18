Зокрема, Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, який вже почав функціонувати. Організацію створили за спільною ініціативою польської та української влади.

Варте уваги Зеленський вже прибув на Львівщину: відвідав військових у лікарні

Фінансова допомога жінкам та дітям України

Цей фонд зосереджує свою увагу на надання допомоги двом категоріям осіб в Україні. Йдеться про жінок, які були у полоні росіян, а також дітей, які втратили батьків у зв'язку з повномасштабною війною.

Цікаво! росія погрожує зупинити роботу ЗАЕС, яка досі знаходиться під контролем окупантів. Крім того, ворог продовжує звинувачувати Україну в обстрілах електростанції, хоча це роблять окупанти.

Уряд Польщі виділив на цю ініціативу 8 мільйонів злотих. У перерахунку на нацвалюту України – це 64 мільйони гривень. Фонд планує виплачувати фінансову допомогу:

для дітей-сиріт – щомісячні виплати у розмірі приблизно 5700 гривень ;

– щомісячні виплати у розмірі приблизно ; Тоді як жінкам, яких звільнили з російського полону, передбачена одноразова виплата на суму у 80 тисяч гривень.

Крім того, Фонд Шептицького надаватиме кошти на психологічну підтримку жінок, яких звільнили з полону, а також реабілітацію для них в оздоровчо-відпочинкових таборах.

Актуально – військовий оглядач дав прогноз на День Незалежності: дивитися відео