Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. По его словам, деньги можно будет взять в случае болезни, которую диагностируют у ребенка.
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"Если случится, что ребенок заболеет болезнью, которая не финансируется в полном объеме из госбюджета, то эти деньги можно взять досрочно", – сказал Гетманцев.
Что известно об экономическом паспорте украинца
- О соответствующей инициативе заявил Владимир Зеленский 1 декабря в Раде.
- Деньги на счетах детей будут накапливаться благодаря налогам с использования недр. Как отмечал президент, олигархи станут инвесторами в будущее детей.
- В 2021 году нардепы не успеют принять законопроект. Однако обещают сделать это в первой половине 2022 года.
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