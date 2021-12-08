Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. За його словами, гроші можна буде взяти у разі хвороби, яку діагностують у дитини.

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"Якщо трапиться, що дитина захворіє на хворобу, яка не фінансується в повному обсязі з держбюджету, то ці гроші можна взяти достроково", – сказав Гетманцев.

Важливо! Гетманцев також повідомляв в ефірі 24 каналу, що на рахунок кожної дитини щороку надходитиме 2 мінімальних заробітних платні на кожну дитину.

Що відомо про економічний паспорт українця

Про відповідну ініціативу заявив Володимир Зеленський 1 грудня у Раді.

Гроші на рахунках дітей накопичуватимуться завдяки податкам з використання надр. Як зазначав президент, олігархи стануть інвесторами в майбутнє дітей.

У 2021 році нардепи не встигнуть ухвалити законопроєкт. Однак обіцяють зробити це у першій половині 2022 року.

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